یک لژیونر دیگر به تیم ملی اضافه شد
یک لژیونر دیگر به تیم ملی فوتبال ایران دعوت شد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ امیر قلعهنویی سرمربی تیم ملی فوتبال امروز (پنجشنبه) شهریار مغانلو، مهاجم تیم کلبای امارات را برای حضور در اردوی تیم ملی فراخواند. قرار است مغانلو به همراه سایر بازیکنان ایرانی حاضر در لیگ امارات که به تیم ملی دعوت شدهاند، به جمع سایر بازیکنان تیم ملی در اردوی آنتالیا اضافه شود.
تیم ملی ٢٨ اردیبهشت اردوی نهایی خود را در شهر آنتالیای ترکیه برپا کرده. تیم ایران تا ١۵ خرداد در این شهر حضور دارد و قرار است ملیپوشان روزهای هشتم و چهاردهم خرداد در دو دیدار تدارکاتی به مصاف گامبیا و مالی بروند. فهرست نهایی تیم ملی روز یازدهم خرداد اعلام میشود.
