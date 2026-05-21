اظهارات بقایی درباره ابعاد مذاکرات
سخنگوی وزارت امور خارجه شامگاه پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت در پاسخ به سوالی درباره «فضاسازیهای رسانهای راجع به مذاکرات خاتمه جنگ» تاکید کرد: «هیچیک از گمانهزنیهایی که در روزهای اخیر راجع به ابعاد مختلف مذاکرات مطرح شده قابل تایید نیست.»
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: در این مرحله تمرکز مذاکرات بر خاتمه جنگ در همه جبههها به شمول لبنان است و ادعاهایی که درباره مباحث هستهای، از جمله موضوع مواد غنی شده یا بحث غنیسازی، در رسانهها مطرح شده، صرفا گمانهزنی رسانهای بوده و فاقد اعتبار است.
بقائی تصریح کرد: اطلاع رسانی دقیق راجع به جزئیات مذاکرات توسط مقامهای رسمی صلاحیتدار و سخنگوی هیات مذاکرهکننده صورت میگیرد.
