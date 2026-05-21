صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اظهارات بقایی درباره ابعاد مذاکرات

سخنگوی وزارت امور خارجه شامگاه پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت در پاسخ به سوالی درباره «فضاسازی‌های رسانه‌ای راجع به مذاکرات خاتمه جنگ» تاکید کرد: «هیچ‌یک از گمانه‌زنی‌هایی که در روز‌های اخیر راجع به ابعاد مختلف مذاکرات مطرح شده قابل تایید نیست.»
کد خبر: ۱۳۷۴۱۲۳
| |
2380 بازدید

اظهارات بقایی درباره ابعاد مذاکرات

 

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: در این مرحله تمرکز مذاکرات بر خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها به شمول لبنان است و ادعا‌هایی که درباره مباحث هسته‌ای، از جمله موضوع مواد غنی شده یا بحث غنی‌سازی، در رسانه‌ها مطرح شده، صرفا گمانه‌زنی رسانه‌ای بوده و فاقد اعتبار است.

بقائی تصریح کرد: اطلاع رسانی دقیق راجع به جزئیات مذاکرات توسط مقام‌های رسمی صلاحیت‌دار و سخنگوی هیات مذاکره‌کننده صورت می‌گیرد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اسماعیل بقایی مذاکرات مواد غنی شده غنی سازی
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟
از تاماهاک تا پاتریوت؛ گزارشی از آنچه آمریکا پس از جنگ ایران ندارد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رایزنی پوتین و شی درباره اورانیوم غنی‌شده ایران
گره اصلی مذاکرات آمریکا و ایران مشخص شد
بقائی: اروپا باید از تجربه نازیسم عبرت بگیرد
اظهارات وزیرخارجه پاکستان درباره مذاکرات ایران‌وآمریکا
اظهارات جدید وزیرخارجه آمریکا درباره مذاکرات
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
پزشکیان: حتما گرانی خواهیم داشت  (۱۶۱ نظر)
اگر نمی‌توانی، استعفا بده/ کالابرگ یک میلیونی، خیانت به سفره مردم است/ نامه‌ اقتصاددانان به رئیس جمهور آمریکا چه بود؟  (۱۴۲ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به حمله امام جمعه به بی‌حجاب‌ها  (۱۳۰ نظر)
گرانی‌ها ربطی به جنگ ندارند/ چرا بانک مرکزی هر روز نرخ ارز را بالا می‌برد؟ / این آرایش جنگی است یا خیانت به مردم؟  (۱۲۶ نظر)
سناریوی جدید برای بنزین ۵ هزار تومانی با کارت جایگاه/ افزایش قیمت بنزین در راه است یا مدیریت مصرف؟  (۱۲۴ نظر)
خانم بازیگر با پیرسینگ لب در تلویزیون: وقتی شنیدم جنگ شد، سجده شکر رفتم!  (۱۱۱ نظر)
کمبود گاز و زمستان سخت پیش رو داریم/ تاثیر رادارها بر بارش غیرممکن است!/ دریاچه ارومیه احیا نشده است  (۱۰۸ نظر)
دولت فعلا توان افزایش اعتبار کالابرگ را ندارد / منابع فعلی هم به‌سختی تامین می‌شود  (۱۰۷ نظر)
صبحانه هم لاکچری شد! / شوکِ ۱۰۰ درصدی به بازار لبنیات  (۱۰۱ نظر)
گره کور فروش دلار با کارت ملی در بانک‌ها و صرافی‌ها/ ارز سهمیه‌ای به غیرایرانی‌ها هم می‌رسد؟  (۸۵ نظر)
بهزاد فراهانی: ...داشتیم شاه را آوردیم پایین؛ دارید؟ یاالله  (۸۲ نظر)
حمله آمریکا به ایران، ریشه اقتصادی داشت/ جنگ ۱۲ روزه، قلق‌گیری اولیه بود/ چرا بازاریان اعتراض کردند؟  (۸۲ نظر)
توجیه عجیب خواهر پژمان جمشیدی درباره حکم شلاق  (۷۷ نظر)
با پول گرفتن از مردم، اسامی سفارشی را در طرح‌های فروش برنده می‌کنند! / اگر قیمت‌ها به قبل از جنگ بازنگردد مجلس دست به کار می شود  (۷۲ نظر)
فوری/ عقب‌نشینی ترامپ از حمله ادعایی به ایران!  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005lTH
tabnak.ir/005lTH