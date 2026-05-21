به گزارش تابناک؛ ادعای العربیه درمورد پیش‌نویس نهایی توافق مورد انتظار بین آمریکا و ایران که طی ساعات آینده برای توقف جنگ در همه جبهه‌ها تنظیم می‌شود:

۱. توقف کامل، فوری و بی‌قیدوشرط آتش‌بس در همه جبهه‌ها (زمینی، دریایی و هوایی).

۲. تعهد دو طرف به عدم هدف‌گیری هرگونه تأسیسات نظامی، غیرنظامی یا اقتصادی طرف دیگر.

۳. توقف کلیه عملیات نظامی، فعالیت‌ها و جنگ تحریک‌آمیز رسانه‌ای.

۴. احترام به حاکمیت کشورها، تمامیت ارضی آنها و عدم دخالت در امور داخلی.

۵. تضمین آزادی دریانوردی در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان.

۶. تشکیل کمیته مشترک برای نظارت بر اجرای توافق و حل و فصل اختلافات.

۷. آغاز مذاکرات درباره موضوعات حل‌نشده حداکثر ظرف مدت ۷ روز.

۸. لغو تدریجی تحریم‌های آمریکا علیه ایران در مقابل پایبندی ایران به مفاد توافق.

۹. دو طرف تأکید می‌کنند که این توافق در چارچوب احترام به حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد است.

این توافق از لحظه اعلام رسمی آن توسط دو طرف، لازم‌الاجرا خواهد بود. /