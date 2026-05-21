به گزارش تابناک؛ بلومبرگ مدعی شد: ایران در حال رایزنی با عمان درباره نحوه راه‌اندازی نوعی سیستم عوارض دائمی است که کنترل خود بر ترافیک دریایی از طریق تنگه هرمز را رسمیت ببخشد.



محمدامین‌نژاد، سفیر ایران در فرانسه، روز چهارشنبه در مصاحبه با بلومبرگ در پاریس گفت «ایران و عمان باید تمامی منابع خود را هم برای ارائه خدمات امنیتی و هم برای مدیریت ناوبری به مناسب‌ترین شکل ممکن به کار گیرند.»