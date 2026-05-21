عکس: فصل طلایی گلاب گیری در کاشان
در ماههای بهار و اوایل فصل تابستان، شهر کاشان بخصوص در قمصر و نیاسر، شاهد گلابگیری فراوان است؛ گلاب گیری، با استفاده از روشهای سنتی و دستگاههای مدرن، گلابهایی با عطر طراوتبخش را از گلهای خاص منطقه استخراج میکند. این فرآیند نهتنها محصولی گرانقیمت برای بازار داخلی و خارجی ایجاد میکند، بلکه بخش مهمی از اقتصاد محلی و صنعت خوراکی کاشان را تشکیل میدهد.
