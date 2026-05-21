پزشکان در تلاش برای درمان چشمی
روزبه چشمی برای پشت سر گذاشتن آسیب دیدگی خود با هماهنگی کادر پزشکی تیم ملی به یک کلینیک پزشکی پیشرفته اعزام خواهد شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ روزبه چشمی بازیکن باتجربه تیم ملی که روز گذشته دچار مصدومیت از ناحیه همسترینگ شده بود با هماهنگی کادر پزشکی تیم ملی جهت انجام درمانهای تکمیلی تحت نظارت دقیق خواهد بود.
چشمی پس از بررسیهای تخصصی انجام گرفته کادر پزشکی تیم ملی، پس از انجام درمانهای ارتوبیولوژیک، به منظور ارزیابی مجدد به اردو باز خواهد گشت.
یازدهم خرداد ماه آخرین مهلت اعلام ۲۶ بازیکن نهایی برای حضور در جام جهانی است و تا آن زمان وضعیت روزبه چشمی ارزیابی خواهد شد.
با وجود آنکه طول درمان چشمی طولانیتر است، اما کادر پزشکی تمام تلاش خود را برای رفع آسیب دیدگی این بازیکن خواهد کرد.
