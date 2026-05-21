صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آیت‌الله نوری‌همدانی: تجمعات نباید بوی اختلاف دهد

آیت الله نوری همدانی در دیدار رییس سازمان تبلیغات اسلامی فرمودند: باید در این اجتماعات جوری عمل شود که ذره‌ای بوی اختلاف وجود نداشته باشد و فقط صدای وحدت آن هم حول نظر رهبر معظم انقلاب به گوش برسد.
کد خبر: ۱۳۷۴۱۱۸
| |
899 بازدید
آیت‌الله نوری‌همدانی: تجمعات نباید بوی اختلاف دهد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حجت الاسلام و المسلمین محمد قمی، ریاست محترم سازمان تبلیغات اسلامی با مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی دیدار و گفت‌و‌گو کرد. مرجع عالیقدر جهان تشیع در این دیدار ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و تلاش‌های سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به حضور پرشور شبانه مردم در تجمعات بر ضرورت تقویت این حضور تأکید کردند و افزودند:باید این حضور مردم تقویت شود و ما قدردان حضور مردم هستیم و هرچه این حضور پررنگ‌تر باشد، پشتیبانی مستحکم‌تری از نظام، انقلاب و رهبری معظم شکل خواهد گرفت. آیت الله نوری همدانی با تأکید بر حقظ وحدت و انسجام ملی فرمودند: باید در این اجتماعات جوری عمل شود که ذره‌ای بوی اختلاف وجود نداشته باشد و فقط صدای وحدت آن هم حول نظر رهبر معظم انقلاب به گوش برسد و هر آنچه که ایشان تصمیم گرفتند همه باید تبعیت کنند؛ این تصمیم چه در عرصه میدان باشد و چه در عرصه دپیلماسی همه باید وحدت داشته باشیم و ما از این انسجام و حضور پرشور مردم تشکر و قدردانی می‌کنیم.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تجمعات آیت الله نوری همدانی مرجع تقلید انسجام ملی وحدت اختلاف
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟
از تاماهاک تا پاتریوت؛ گزارشی از آنچه آمریکا پس از جنگ ایران ندارد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دشمن را از تعرض مجدد به ایران پشیمان خواهیم کرد/ملت ایران هرگز دربرابر زورگویی سر خم نمی‌کند
واشقانی به چهره حاشیه ساز حوزه حجاب: می‌خواهی بامبول درست کنی
پزشکیان: شهدای پتروشیمی نماد جهاد در عرصه اقتصاد بودند
پلاکاردا تو یزد داره عجیب‌تر می‌شه!
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
پزشکیان: حتما گرانی خواهیم داشت  (۱۶۱ نظر)
اگر نمی‌توانی، استعفا بده/ کالابرگ یک میلیونی، خیانت به سفره مردم است/ نامه‌ اقتصاددانان به رئیس جمهور آمریکا چه بود؟  (۱۴۲ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به حمله امام جمعه به بی‌حجاب‌ها  (۱۳۰ نظر)
گرانی‌ها ربطی به جنگ ندارند/ چرا بانک مرکزی هر روز نرخ ارز را بالا می‌برد؟ / این آرایش جنگی است یا خیانت به مردم؟  (۱۲۶ نظر)
سناریوی جدید برای بنزین ۵ هزار تومانی با کارت جایگاه/ افزایش قیمت بنزین در راه است یا مدیریت مصرف؟  (۱۲۴ نظر)
خانم بازیگر با پیرسینگ لب در تلویزیون: وقتی شنیدم جنگ شد، سجده شکر رفتم!  (۱۱۱ نظر)
کمبود گاز و زمستان سخت پیش رو داریم/ تاثیر رادارها بر بارش غیرممکن است!/ دریاچه ارومیه احیا نشده است  (۱۰۸ نظر)
دولت فعلا توان افزایش اعتبار کالابرگ را ندارد / منابع فعلی هم به‌سختی تامین می‌شود  (۱۰۷ نظر)
صبحانه هم لاکچری شد! / شوکِ ۱۰۰ درصدی به بازار لبنیات  (۱۰۱ نظر)
گره کور فروش دلار با کارت ملی در بانک‌ها و صرافی‌ها/ ارز سهمیه‌ای به غیرایرانی‌ها هم می‌رسد؟  (۸۵ نظر)
بهزاد فراهانی: ...داشتیم شاه را آوردیم پایین؛ دارید؟ یاالله  (۸۲ نظر)
حمله آمریکا به ایران، ریشه اقتصادی داشت/ جنگ ۱۲ روزه، قلق‌گیری اولیه بود/ چرا بازاریان اعتراض کردند؟  (۸۲ نظر)
توجیه عجیب خواهر پژمان جمشیدی درباره حکم شلاق  (۷۷ نظر)
با پول گرفتن از مردم، اسامی سفارشی را در طرح‌های فروش برنده می‌کنند! / اگر قیمت‌ها به قبل از جنگ بازنگردد مجلس دست به کار می شود  (۷۲ نظر)
فوری/ عقب‌نشینی ترامپ از حمله ادعایی به ایران!  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005lTC
tabnak.ir/005lTC