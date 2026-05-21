به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حجت الاسلام و المسلمین محمد قمی، ریاست محترم سازمان تبلیغات اسلامی با مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی دیدار و گفت‌و‌گو کرد. مرجع عالیقدر جهان تشیع در این دیدار ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و تلاش‌های سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به حضور پرشور شبانه مردم در تجمعات بر ضرورت تقویت این حضور تأکید کردند و افزودند:باید این حضور مردم تقویت شود و ما قدردان حضور مردم هستیم و هرچه این حضور پررنگ‌تر باشد، پشتیبانی مستحکم‌تری از نظام، انقلاب و رهبری معظم شکل خواهد گرفت. آیت الله نوری همدانی با تأکید بر حقظ وحدت و انسجام ملی فرمودند: باید در این اجتماعات جوری عمل شود که ذره‌ای بوی اختلاف وجود نداشته باشد و فقط صدای وحدت آن هم حول نظر رهبر معظم انقلاب به گوش برسد و هر آنچه که ایشان تصمیم گرفتند همه باید تبعیت کنند؛ این تصمیم چه در عرصه میدان باشد و چه در عرصه دپیلماسی همه باید وحدت داشته باشیم و ما از این انسجام و حضور پرشور مردم تشکر و قدردانی می‌کنیم.