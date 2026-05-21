سخنگوی کرملین گفت روسای جمهور روسیه و چین طی دیدار اخیر درباره ایران، اورانیوم غنی‌شده و برنامه هسته‌ای این کشور گفت‌وگو و رایزنی کردند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین عصر پنجشنبه گفت: «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه و «شی جین‌پینگ» رئیس‌جمهور چین، در پکن درباره اوضاع و تحولات ایران گفت‌و‌گو کردند.

طبق گزارش خبرگزاری «اسپوتنیک»، پسکوف در پاسخ به این سوال خبرنگاران که آیا در سفر پوتین به چین درباره اوضاع ایران نیز گفت‌و‌گو شد، گفت: «بله، درباره ایران نیز گفت‌و‌گو شد، به خصوص در جریان مراسم صرف چای.»

رئیس‌جمهور روسیه ضمن ابراز رضایت از سفرش به پکن، آن را «ثمربخش» خواند و رئیس‌جمهور چین در مقابل نیز این سفر را «بسیار موفقیت‌آمیز» توصیف کرد.

سخنگوی کاخ کرملین در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رئیس‌جمهور روسیه ایده انتقال اورانیوم غنی‌شده ایران را با رئیس‌جمهور چین در میان گذاشته است یا خیر، به خبرنگاران گفت: «او این موضوع را مطرح کرد.»

پسکوف افزود که نمی‌تواند در مورد واکنش شی جین‌پینگ به پیشنهاد پوتین در مورد اورانیوم ایران اظهار نظر کند، زیرا گفت‌وگوی روسای جمهور روسیه و چین خصوصی بوده است.

او گفت که واشنگتن هنوز پیشنهاد روسیه برای پذیرش ذخیره اورانیوم غنی‌شده از ایران را نپذیرفته است.

«اسماعیل بقایی» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشتر در واکنش به مسئله انتقال اورانیوم غنی‌شده به کشوری ثالث اظهار کرد: «به چه منظور؟! این یکی از خواسته‌های ایالات متحده است. ایالات متحده چیز‌های زیادی می‌خواهد، اما سوال این است که چرا ایران باید مواد خود را به کشور دیگری منتقل کند؟ آیا به این دلیل است که آنها نگران برنامه هسته‌ای ما هستند؟ اگر آنها واقعا نگران ماهیت برنامه هسته‌ای ایران بودند، چرا تصمیم به خروج از برجام گرفتند؟!»