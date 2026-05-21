ادعای ترامپ درباره اورانیوم ۶۰ درصد ایران

به گزارش تابناک؛ ترامپ مدعی شد: ما در حال حاضر در حال مذاکره برای رسیدن به توافق با ایران هستیم.

ما تنگه هرمز را از طریق یک دیوار فولادی محاصره و کاملاً کنترل می‌کنیم و ۷۵ درصد از قابلیت‌های موشکی ایران را از بین برده‌ایم.

ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که ایران نمی‌تواند به سلاح هسته‌ای دست یابد و می‌خواهیم تنگه هرمز بدون عوارض باز باشد.

ایران نمی‌تواند اورانیوم بسیار غنی‌شده خود را نگه دارد، وقتی آن را به دست آوریم، احتمالاً آن را نابود خواهیم کرد! ما آن را نمی‌خواهیم.