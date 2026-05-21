هدیه نخستوزیر هند به جورجیا ملونی+عکس
به گزارش تابناک به نقل از خبرفوری؛ این ماجرا خیلی سریع به سوژهای رسانهای تبدیل شد و دوباره لقب اینترنتی «Melodi» را بر سر زبانها انداخت؛ لقبی که ترکیبی از نامهای Meloni و Modi است.
طبق گزارش رویترز، ملونی پس از دیدار با مودی و بازدید مشترک از کلوسئوم رم، ویدیویی در شبکههای اجتماعی منتشر کرد که در آن از هدیه نخستوزیر هند تشکر میکرد. او در حالی که بسته آبنبات را در دست داشت، رو به دوربین خندید و گفت: «ممنون بابت هدیه.» همین ویدیو تنها ظرف حدود شش ساعت بیش از ۱۱۰ میلیون بازدید گرفت و هزاران بار بازنشر شد.
لقب «Melodi» نخستین بار در اجلاس گروه ۲۰ در دهلینو در سال ۲۰۲۳ شکل گرفت؛ زمانی که تصاویر صمیمانه مودی و ملونی در شبکههای اجتماعی منتشر شد و کاربران اینترنتی نام این دو را با هم ترکیب کردند. از آن زمان، هر دیدار مشترک آنها با موجی از شوخیها، میمها و واکنشهای آنلاین همراه بوده است.
این بار نیز کاربران شبکههای اجتماعی با سرعت به ماجرا واکنش نشان دادند. بسیاری نوشتند که یک بسته آبنبات توانسته «اینترنت را منفجر کند». شرکتهای تجاری هم فورا وارد جریان شدند. شرکت تحویل سریع بلینکیت اعلام کرد جستوجوی کاربران برای آبنبات Melody ناگهان افزایش یافته است. شرکت هواپیمایی ایر ایندیا نیز تبلیغی طنزآمیز با اشاره به این ماجرا منتشر کرد. حتی سهام شرکتی به نام پارله حدود پنج درصد رشد کرد، چون برخی سرمایهگذاران تصور کردند این شرکت تولیدکننده آبنبات Melody است؛ در حالی که در واقع این برند متعلق به شرکت دیگری است.
با این حال، همه واکنشها مثبت نبود. راهور گاندی، رهبر مخالفان دولت هند، از این رفتار مودی انتقاد کرد و آن را نمایشی نامناسب در شرایط اقتصادی دشوار کشور دانست. او گفت در زمانی که هند با فشارهای اقتصادی ناشی از بحران ایران و افزایش قیمت انرژی روبهروست، چنین نمایشهایی بیشتر شبیه «نمایش سیاسی» است تا دیپلماسی جدی.
در پشت این فضای طنزآمیز، مذاکرات مهم سیاسی و اقتصادی نیز جریان داشت. هند و ایتالیا در تلاش هستند روابط خود را به سطح «شراکت راهبردی ویژه» ارتقا دهند. دو کشور درباره تجارت، حملونقل دریایی، مواد معدنی حیاتی، آموزش، کشاورزی و همکاریهای صنعتی مذاکره کردند. همچنین پروژه کریدور اقتصادی هند–خاورمیانه–اروپا یکی از محورهای اصلی گفتوگوها بود.
ملونی و مودی پس از نشست رسمی در ویلای تاریخی «دوریا پامفیلی» یک درخت توت سیاه نیز در باغ این مجموعه کاشتند؛ حرکتی نمادین که به گفته مقامهای دو کشور، نشانه دوستی و همکاری بلندمدت میان رم و دهلینو است.