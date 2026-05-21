اظهارات جدید وزیرخارجه آمریکا درباره مذاکرات
وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی تازه گفت: مذاکرات با ایران پیشرفت داشته است.
کد خبر: ۱۳۷۴۱۱۳| |
4832 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی تازه گفت: مذاکرات با ایران پیشرفت داشته است. بیایید ببینیم آیا امکان توافق با ایران وجود دارد یا خیر، و نشانههای خوبی نیز دیده میشود. ترامپ توافق با ایران را ترجیح میدهد، اما گزینه نظامی نیز مطرح است.
سیستم عوارضگیری در تنگه هرمز، توافق دیپلماتیک را غیرممکن میکند.
مقامات پاکستانی امروز به تهران سفر خواهند کرد؛ نشانههای مثبتی وجود دارد.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟