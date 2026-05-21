عکس: ویدئومپینگ «جان ایران» در میدان آزادی

این رویداد چهارشنبه شب ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ همزمان با «هفته جمعیت» و در چارچوب «پویش جان ایران» برگزار شد، شامل نمایش ویدئومپینگ بر روی نمای برج آزادی بود. در این برنامه، با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین تصویری، مضامین ارزشمندی در حوزه فرهنگ‌سازی برای افزایش جمعیت و نقش حیاتی «جوانی جمعیت» در توسعه کشور مورد توجه قرار گرفت.