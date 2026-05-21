عکس: مراسم یادبود رهبر شهید انقلاب در کنیسه کترداوید اصفهان

هم‌زمان با فرارسیدن دومین سالگرد شهادت رئیس جمهور فقید ایران، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، آیین یادبود رهبر شهید انقلاب و تجدیدبیعت با رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای به همت جامعه کلیمیان اصفهان و با ححضور مسئولان استانی در کنیسه کترداوید اصفهان برگزار شد.