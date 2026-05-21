به گزارش تابناک به نقل از رسانه رسمی باشگاه تراکتور؛با بررسی‌های به‌عمل آمده توسط هیئت بدوی صدور مجوز باشگاهی، مجوز حرفه‌ای باشگاه تراکتور برای فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۷ صادر شد.

بر اساس نامه رسمی فدراسیون فوتبال، باشگاه تراکتور با احراز شرایط لازم در معیارهای الزامی موفق به دریافت مجوز حضور در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا (AFC Champions League Elite) و مسابقات داخلی (Pro) شده است.