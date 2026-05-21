اعتراف پنتاگون به سقوط اف-۳۵و ریپرها در جنگ ایران
به گزارش ایندیپندنت بر اساس یک گزارش کنگره آمریکا، از آغاز جنگ میان آمریکا و ایران تاکنون بیش از ۴۰ فروند هواگرد نظامی آمریکا منهدم یا آسیبدیدهاند؛ رخدادی که هزینههای «عملیات خشم حماسی» (Operation Epic Fury) را به حدود ۲۹ میلیارد دلار رسانده و نگرانیهایی جدی درباره آسیبپذیری نیروهای آمریکایی در منطقه ایجاد کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ این گزارش که بر پایه اطلاعات وزارت دفاع آمریکا، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) و گزارشهای رسانهای تهیه شده، اعلام میکند که در مجموع ۴۲ هواگرد شامل جنگنده، پهپاد، هواپیمای سوخترسان و بالگرد در جریان عملیات رزمی یا حوادث فنی از بین رفته یا آسیب جدی دیدهاند.
در میان این تلفات، چهار فروند جنگنده F-۱۵E Strike Eagle، یک فروند جنگنده رادارگریز F-۳۵A Lightning II، یک هواپیمای تهاجمی A-۱۰ Thunderbolt II، هفت فروند هواپیمای سوخترسان KC-۱۳۵ Stratotanker، یک فروند هواپیمای هشدار زودهنگام E-۳ Sentry، دو فروند MC-۱۳۰J Commando II، یک بالگرد نجات HH-۶۰W Jolly Green II، بیستوچهار پهپاد MQ-۹ Reaper و یک پهپاد شناسایی MQ-۴C Triton دیده میشود.
گزارش میگوید تنها ارزش یک فروند اف ۳۵ حدود ۱۱۰ میلیون دلار برآورد میشود. همچنین هر فروند اف ۳۵ ایگل (Eagle) در سال ۱۹۹۸ حدود ۳۰ میلیون دلار قیمت داشت، اکنون با احتساب تورم ارزشی میان ۶۵ تا ۷۰ میلیون دلار دارد.
از دیگر حوادث مهم ثبتشده در گزارش، سقوط هفت فروند هواپیمای سوخترسان KC-۱۳۵ در حریم هوایی نیروهای خودی است؛ هواپیماهایی که جایگزینی آنها براساس برآوردهای نیروی هوایی آمریکا میتواند حدود ۱.۸ میلیارد دلار هزینه داشته باشد. یکی از این هواپیماها در عراق سقوط کرد و هر شش خدمه آن کشته شدند، در حالی که هواپیمای دیگری در ۱۲ مارس ناچار به فرود اضطراری در مکانی نامشخص شد.
کنگره آمریکا همچنین اعلام کرده که برآورد پنتاگون از هزینه تعمیر و جایگزینی تجهیزات نظامی از ۲۵ میلیارد دلار به ۲۹ میلیارد دلار افزایش یافته است.
در بخشی از این گزارش آمده است: «تلفات گزارششده میتواند اطلاعات مهمی درباره میزان بقاپذیری هواگردهای آمریکایی در محیطهای عملیاتی مورد مناقشه ارائه کند.» گزارش همچنین تاکید میکند که قانونگذاران ممکن است ناچار شوند درباره تغییر بودجههای نظامی، تخصیص اعتبارات تکمیلی و بازنگری در برنامههای خرید تجهیزات تصمیمگیری کنند.
پیت هگست وزیر دفاع آمریکا بارها از موفقیتهای واشنگتن در جنگ با ایران سخن گفته، اما انتشار این آمار تازه تصویری متفاوت از هزینههای جنگ ارائه میدهد.