ادعای پوتین درباره موشک سارمات
رئیسجمهور روسیه روز پنجشنبه گفت که موشک «سارمات» قادر است از تمام سامانههای پدافندی عبور کند.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه گفت موشک بالستیک «سارمات» قادر است در تمام سامانههای دفاع هوایی مدرن و آینده نفوذ کند.
او همچنین گفت: ارتش روسیه بر اساس تجربههای بهدستآمده از عملیات نظامی در اوکراین آموزشهای رزمی خود را بهروز میکند.
پوتین خاطرنشان کرد روسیه به ورود زیردریاییهای هستهای جدید به ناوگان دریایی و بمبافکنهای مدرن به نیروی هوایی ادامه خواهد داد.
