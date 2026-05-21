ادعای پوتین درباره موشک سارمات

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه گفت موشک بالستیک «سارمات» قادر است در تمام سامانه‌های دفاع هوایی مدرن و آینده نفوذ کند.

او همچنین گفت: ارتش روسیه بر اساس تجربه‌های به‌دست‌آمده از عملیات نظامی در اوکراین آموزش‌های رزمی خود را به‌روز می‌کند.

پوتین خاطرنشان کرد روسیه به ورود زیردریایی‌های هسته‌ای جدید به ناوگان دریایی و بمب‌افکن‌های مدرن به نیروی هوایی ادامه خواهد داد.