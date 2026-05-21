ادعای رویترز درباره ذخایر اورانیوم تکذیب شد

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ علی هاشم خبرنگار الجزیره درمورد ادعای امروز رویترز درمورد ذخایر اورانیوم؛ یک مقام ارشد ایرانی به من گفت که ادعای صدور دستور جدید که بر اساس آن ذخایر اورانیوم غنی شده باید در داخل ایران باقی بماند حقیقت ندارد و گفت این گزارش‌ها «تبلیغات دشمنان توافق» است.

این مقام افزود: «هیچ فرمان جدیدی صادر نشده» و موضع تهران همواره ثابت بوده است:

ایران خود مواد را کاهش غنا خواهد داد. این مقام تأکید کرد: «این موضوع در مرحله بعدی مذاکرات مطرح خواهد شد.