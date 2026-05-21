به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس؛ با دریافت نامه‌ای از سوی دبیرکل محترم فدراسیون فوتبال، مجوز حرفه‌ای باشگاه پرسپولیس برای فصل پیش رو صادر و به طور رسمی ابلاغ شد.

این مجوز که بر اساس مدارک ارائه شده و تطابق با استانداردهای AFC (کنفدراسیون فوتبال آسیا) صادر گردیده، نشان‌دهنده رعایت الزامات ساختاری، مالی، حقوقی، زیرساختی و مدیریتی باشگاه پرسپولیس است.