فرانسه: ناتو نباید در مأموریت تنگه هرمز دخالت کند

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه عصر پنجشنبه گفت فرانسه ایده ایفای نقش ناتو در یک به اصطلاح ماموریت بین‌المللی به بهانه ایجاد «آزادی دریانوردی» در تنگه هرمز را رد کرده است.

طبق گزارش بخش انگلیسی‌زبان «الجزیره»، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه گفت: «موضع ما روشن و ثابت است. این سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (منظور ائتلاف ناتو) برای آتلانتیک شمالی اعمال می‌شود. تمرکز بر موضوع خاورمیانه و مسئله تنگه هرمز، هدف ناتو نیست و ایفای نقش ناتو در آنها مناسب نیست.»

به‌رغم اینکه «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا ماه‌ها به دنبال کمک‌ گرفتن از کشورهای عضو ناتو در اقدامات تنش‌آفرینش در تنگه هرمز بوده، این اتئلاف تاکنون به درخواست‌ها اعتنایی نکرده و هرگونه تصمیم‌گیری را به ماه ژوئیه موکول کرده است.

در نتیجه آتش‌افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و با تکرار حملات غیرقانونی علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران از ۹ اسفند ۱۴۰۴، مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند کلیه تردد کشتی‌ها از این آبراه مهم بین‌المللی که در مجاورت آب‌های سرزمینی و خط ساحلی قلمرو ایران واقع شده است، باید با هماهنگی ایران انجام شود و کشتی‌های مرتبط با آمریکا و رژیم صهیونیستی و متحدان آن‌ها اجازه عبور نخواهند داشت.