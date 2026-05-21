صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فرانسه: ناتو نباید در مأموریت تنگه هرمز دخالت کند

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه هرگونه ایفای نقش ناتو در تنگه هرمز را رد کرد و چنین اقدامی را مناسب ندانست.
کد خبر: ۱۳۷۴۱۰۱
| |
1277 بازدید

فرانسه: ناتو نباید در مأموریت تنگه هرمز دخالت کند

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه عصر پنجشنبه گفت فرانسه ایده ایفای نقش ناتو در یک به اصطلاح ماموریت بین‌المللی به بهانه ایجاد «آزادی دریانوردی» در تنگه هرمز را رد کرده است.

طبق گزارش بخش انگلیسی‌زبان «الجزیره»، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه گفت: «موضع ما روشن و ثابت است. این سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (منظور ائتلاف ناتو) برای آتلانتیک شمالی اعمال می‌شود. تمرکز بر موضوع خاورمیانه و مسئله تنگه هرمز، هدف ناتو نیست و ایفای نقش ناتو در آنها مناسب نیست.»

به‌رغم اینکه «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا ماه‌ها به دنبال کمک‌ گرفتن از کشورهای عضو ناتو در اقدامات تنش‌آفرینش در تنگه هرمز بوده، این اتئلاف تاکنون به درخواست‌ها اعتنایی نکرده و هرگونه تصمیم‌گیری را به ماه ژوئیه موکول کرده است.

در نتیجه آتش‌افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و با تکرار حملات غیرقانونی علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران از ۹ اسفند ۱۴۰۴، مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند کلیه تردد کشتی‌ها از این آبراه مهم بین‌المللی که در مجاورت آب‌های سرزمینی و خط ساحلی قلمرو ایران واقع شده است، باید با هماهنگی ایران انجام شود و کشتی‌های مرتبط با آمریکا و رژیم صهیونیستی و متحدان آن‌ها اجازه عبور نخواهند داشت.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ناتو تنگه هرمز رژیم صهیونیستی آبراه حاکمیت ملی خاورمیانه دریانوردی
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟
از تاماهاک تا پاتریوت؛ گزارشی از آنچه آمریکا پس از جنگ ایران ندارد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فوری/ ادعای العربیه درباره پیش‌نویس توافق ایران‌ و آمریکا
پشت‌پرده نقشه ایران و عمان برای تنگه هرمز
ادعای ترامپ درباره اورانیوم ۶۰ درصد ایران
اظهارات جدید وزیرخارجه آمریکا درباره مذاکرات
۳۱ کشتی از تنگه هرمز عبور کردند
بقائی: اروپا باید از تجربه نازیسم عبرت بگیرد
عبور ۳ ابرنفتکش از تنگه هرمز پس از دو ماه انتظار
اروپا علیه رژیم صهیونیستی متحد شد
عبور نفتکش کره‌جنوبی از تنگه هرمز با موافقت ایران
روایت متفاوت سخنگوی ارتش از نحوه جنگیدن آمریکایی ها/ از رادارهای پرنده تا اتخاذ سناریوی جدید جنگی
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
پزشکیان: حتما گرانی خواهیم داشت  (۱۶۱ نظر)
اگر نمی‌توانی، استعفا بده/ کالابرگ یک میلیونی، خیانت به سفره مردم است/ نامه‌ اقتصاددانان به رئیس جمهور آمریکا چه بود؟  (۱۴۲ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به حمله امام جمعه به بی‌حجاب‌ها  (۱۳۰ نظر)
گرانی‌ها ربطی به جنگ ندارند/ چرا بانک مرکزی هر روز نرخ ارز را بالا می‌برد؟ / این آرایش جنگی است یا خیانت به مردم؟  (۱۲۶ نظر)
سناریوی جدید برای بنزین ۵ هزار تومانی با کارت جایگاه/ افزایش قیمت بنزین در راه است یا مدیریت مصرف؟  (۱۲۴ نظر)
خانم بازیگر با پیرسینگ لب در تلویزیون: وقتی شنیدم جنگ شد، سجده شکر رفتم!  (۱۱۱ نظر)
کمبود گاز و زمستان سخت پیش رو داریم/ تاثیر رادارها بر بارش غیرممکن است!/ دریاچه ارومیه احیا نشده است  (۱۰۸ نظر)
دولت فعلا توان افزایش اعتبار کالابرگ را ندارد / منابع فعلی هم به‌سختی تامین می‌شود  (۱۰۷ نظر)
صبحانه هم لاکچری شد! / شوکِ ۱۰۰ درصدی به بازار لبنیات  (۱۰۱ نظر)
گره کور فروش دلار با کارت ملی در بانک‌ها و صرافی‌ها/ ارز سهمیه‌ای به غیرایرانی‌ها هم می‌رسد؟  (۸۵ نظر)
بهزاد فراهانی: ...داشتیم شاه را آوردیم پایین؛ دارید؟ یاالله  (۸۲ نظر)
حمله آمریکا به ایران، ریشه اقتصادی داشت/ جنگ ۱۲ روزه، قلق‌گیری اولیه بود/ چرا بازاریان اعتراض کردند؟  (۸۲ نظر)
توجیه عجیب خواهر پژمان جمشیدی درباره حکم شلاق  (۷۷ نظر)
با پول گرفتن از مردم، اسامی سفارشی را در طرح‌های فروش برنده می‌کنند! / اگر قیمت‌ها به قبل از جنگ بازنگردد مجلس دست به کار می شود  (۷۲ نظر)
فوری/ عقب‌نشینی ترامپ از حمله ادعایی به ایران!  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005lSv
tabnak.ir/005lSv