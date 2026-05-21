صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

وحشت اروپا از تهدید نابودی تمدن ایران توسط ترامپ

خبرگزاری رویترز گزارش داد که پس از هشدار دونالد ترامپ مبنی بر اینکه «اگر ایران به توافق نرسد، امشب یک تمدن کامل خواهد مرد»، وحشت گسترده‌ای در پایتخت‌های اروپایی شکل گرفته و مقامات وزارت خارجه آمریکا نیز در پاسخ به پیگیری دیپلمات‌های اروپایی، از برنامه‌های بعدی ترامپ ابراز بی‌اطلاعی کرده‌اند.
کد خبر: ۱۳۷۴۰۹۷
| |
8111 بازدید
وحشت اروپا از تهدید نابودی تمدن ایران توسط ترامپ

رویترز در گزارشی اعلام کرد پس از آنکه ترامپ هشدار داد «اگر ایران به توافق نرسد، امشب یک تمدن کامل خواهد مرد»، موجی از وحشت در پایتخت‌های اروپایی گسترش یافته است.

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ در پی این اظهارات، یکی از دولت‌های اروپایی فوراً از دیپلمات‌های خود در واشنگتن این سؤال را پرسید که «آیا آمریکا می‌خواهد از سلاح‌های هسته‌ای استفاده کند؟»

در ادامه این گزارش آمده است که مقامات اروپایی برای دریافت پاسخ به وزارت خارجه آمریکا مراجعه کردند و انتظار داشتند از کانال‌های دیپلماتیک سنتی آمریکا پیام اطمینان‌بخشی دریافت کنند. اما به گفته یک دیپلمات اروپایی، مقامات وزارت خارجه آمریکا پذیرفتند که نمی‌دانند منظور ترامپ چیست و بعداً چه اتفاقی ممکن است بیفتد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
رویترز تهدید ترامپ دیپلمات ایرانی وزارت خارجه اروپا
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟
از تاماهاک تا پاتریوت؛ گزارشی از آنچه آمریکا پس از جنگ ایران ندارد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اظهارات جدید وزیرخارجه آمریکا درباره مذاکرات
ادعای رویترز درباره ذخایر اورانیوم تکذیب شد
تماس تلفنی روسای‌جمهور ترکیه و آمریکا درباره ایران
ترامپ: در ایران با افراد باهوش و توانمندی طرف هستیم
سردار وحیدی: جنگ منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای خواهد شد
سی‌ان‌ان: ترامپ به دنبال توافق و تلاش نتانیاهو برای آغاز جنگ مجدد با ایران
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
پزشکیان: حتما گرانی خواهیم داشت  (۱۶۱ نظر)
اگر نمی‌توانی، استعفا بده/ کالابرگ یک میلیونی، خیانت به سفره مردم است/ نامه‌ اقتصاددانان به رئیس جمهور آمریکا چه بود؟  (۱۴۲ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به حمله امام جمعه به بی‌حجاب‌ها  (۱۳۰ نظر)
گرانی‌ها ربطی به جنگ ندارند/ چرا بانک مرکزی هر روز نرخ ارز را بالا می‌برد؟ / این آرایش جنگی است یا خیانت به مردم؟  (۱۲۶ نظر)
سناریوی جدید برای بنزین ۵ هزار تومانی با کارت جایگاه/ افزایش قیمت بنزین در راه است یا مدیریت مصرف؟  (۱۲۴ نظر)
خانم بازیگر با پیرسینگ لب در تلویزیون: وقتی شنیدم جنگ شد، سجده شکر رفتم!  (۱۱۱ نظر)
کمبود گاز و زمستان سخت پیش رو داریم/ تاثیر رادارها بر بارش غیرممکن است!/ دریاچه ارومیه احیا نشده است  (۱۰۸ نظر)
دولت فعلا توان افزایش اعتبار کالابرگ را ندارد / منابع فعلی هم به‌سختی تامین می‌شود  (۱۰۷ نظر)
صبحانه هم لاکچری شد! / شوکِ ۱۰۰ درصدی به بازار لبنیات  (۱۰۱ نظر)
گره کور فروش دلار با کارت ملی در بانک‌ها و صرافی‌ها/ ارز سهمیه‌ای به غیرایرانی‌ها هم می‌رسد؟  (۸۵ نظر)
بهزاد فراهانی: ...داشتیم شاه را آوردیم پایین؛ دارید؟ یاالله  (۸۲ نظر)
حمله آمریکا به ایران، ریشه اقتصادی داشت/ جنگ ۱۲ روزه، قلق‌گیری اولیه بود/ چرا بازاریان اعتراض کردند؟  (۸۲ نظر)
توجیه عجیب خواهر پژمان جمشیدی درباره حکم شلاق  (۷۷ نظر)
با پول گرفتن از مردم، اسامی سفارشی را در طرح‌های فروش برنده می‌کنند! / اگر قیمت‌ها به قبل از جنگ بازنگردد مجلس دست به کار می شود  (۷۲ نظر)
فوری/ عقب‌نشینی ترامپ از حمله ادعایی به ایران!  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005lSr
tabnak.ir/005lSr