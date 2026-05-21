وحشت اروپا از تهدید نابودی تمدن ایران توسط ترامپ
خبرگزاری رویترز گزارش داد که پس از هشدار دونالد ترامپ مبنی بر اینکه «اگر ایران به توافق نرسد، امشب یک تمدن کامل خواهد مرد»، وحشت گستردهای در پایتختهای اروپایی شکل گرفته و مقامات وزارت خارجه آمریکا نیز در پاسخ به پیگیری دیپلماتهای اروپایی، از برنامههای بعدی ترامپ ابراز بیاطلاعی کردهاند.
کد خبر: ۱۳۷۴۰۹۷| |
8111 بازدید
رویترز در گزارشی اعلام کرد پس از آنکه ترامپ هشدار داد «اگر ایران به توافق نرسد، امشب یک تمدن کامل خواهد مرد»، موجی از وحشت در پایتختهای اروپایی گسترش یافته است.
به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ در پی این اظهارات، یکی از دولتهای اروپایی فوراً از دیپلماتهای خود در واشنگتن این سؤال را پرسید که «آیا آمریکا میخواهد از سلاحهای هستهای استفاده کند؟»
در ادامه این گزارش آمده است که مقامات اروپایی برای دریافت پاسخ به وزارت خارجه آمریکا مراجعه کردند و انتظار داشتند از کانالهای دیپلماتیک سنتی آمریکا پیام اطمینانبخشی دریافت کنند. اما به گفته یک دیپلمات اروپایی، مقامات وزارت خارجه آمریکا پذیرفتند که نمیدانند منظور ترامپ چیست و بعداً چه اتفاقی ممکن است بیفتد.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟