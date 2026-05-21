آخرین گروه زائران ایرانی راهی عربستان شدند
با پیگیری مسئولان کشورمان آخرین گروه زائران حج کشورمان پس از صدور ویزای لحظه آخری امروز ۳۱ اردیبهشت وارد جده شدند.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت اکبر رضایی میگوید که «ظهر امروز پرواز ۲۲۰ زائر ایرانی به جده انجام شد.» این زائران که دارای «رقم طلب از قبل» بودند، جایگزین انصرافیها شده و با هماهنگی وزارت حج عربستان و ایرانایر، ساعت ۱۰:۳۰ تهران را به مقصد جده ترک کردند.
پروازهای حج از ۲۶ اردیبهشت به پایان رسید و برخی زائران ایرانی به دلیل نداشتن ویزا از سفر بازمانده بودند، اما با پیگیری وزارت خارجه و سازمان حج سعودیها به زائران ویزا دادند.
با فاصله تنها ۴ روز تا آغاز مناسک حج و پس از کشوقوسهای اخیر در صدور ویزا برای ایرانیان، سرانجام پرواز فوقالعاده حج امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت انجام شد. برخلاف اعزامهای قبلی که به مدینه بود، این پرواز مستقیم راهی جده شد.
