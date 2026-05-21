آخرین گروه زائران ایرانی راهی عربستان شدند

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت اکبر رضایی می‌گوید که «ظهر امروز پرواز ۲۲۰ زائر ایرانی به جده انجام شد.» این زائران که دارای «رقم طلب از قبل» بودند، جایگزین انصرافی‌ها شده و با هماهنگی وزارت حج عربستان و ایران‌ایر، ساعت ۱۰:۳۰ تهران را به مقصد جده ترک کردند.

پرواز‌های حج از ۲۶ اردیبهشت به پایان رسید و برخی زائران ایرانی به دلیل نداشتن ویزا از سفر بازمانده بودند، اما با پیگیری وزارت خارجه و سازمان حج سعودی‌ها به زائران ویزا دادند.

با فاصله تنها ۴ روز تا آغاز مناسک حج و پس از کش‌وقوس‌های اخیر در صدور ویزا برای ایرانیان، سرانجام پرواز فوق‌العاده حج امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت انجام شد. برخلاف اعزام‌های قبلی که به مدینه بود، این پرواز مستقیم راهی جده شد.