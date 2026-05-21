صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قطع سیمکارت مشترکان ایرانسل بخاطربدهی7000تومانی

در شرایطی که مردم با فشار تورم و کاهش قدرت خرید دست و پنجه نرم می کنند و تلفن همراه را نه یک کالای لوکس بلکه بخشی از زیرساخت زندگی روزمره خود می‌دانند، قطع کامل سیم‌کارت به‌خاطر بدهی ۷ هزار تومانی نشانه‌ای از فاصله گرفتن اپراتورها از مشتری‌مداری است.
کد خبر: ۱۳۷۴۰۹۴
| |
1443 بازدید

قطع سیکارت مشترکان ایرانسل بخاطر بدهی 7000 تومانی

 

به گزارش تابناک؛ شرکت ایرانسل بدون توجه به جایگاه حیاتی شماره موبایل در زندگی دیجیتال امروز و به خاطر یک بدهی بسیار ناچیز 7 هزار تومانی، سیمکارت مشترکان خود را به طور ناگهانی قطع می کند. 
 
امروزه تلفن همراه به هویت دیجیتال کاربران تبدیل شده است و قطع کامل سیم‌کارت به‌دلیل بدهی ۷۱۵۸ تومانی، پیش از آنکه یک رویه مالی معمول به‌نظر برسد، نشانه‌ای از نگاه تحقیرآمیز و سلطه جوی اپراتورها به مشترکان است؛ رابطه‌ای که در آن حتی بدهی‌ای کمتر از قیمت یک بطری آب معدنی نیز می‌تواند به قطع دسترسی و مستاصل شدن کاربر منجر شود.
 
تصاویر ثبت‌شده از پنل کاربری ایرانسل نشان می‌دهد سیم‌کارت این مشترک به‌دلیل «عدم پرداخت صورتحساب» مسدود شده، در حالی که رقم بدهی باقی‌مانده تنها ۷۱۵۸ تومان بوده است؛ رقمی که در مقیاس هزینه‌های امروز ارتباطات، تقریباً هیچ به‌حساب می‌آید.
 
طبیعتا در این فقره مسئله اصلی فقط عدد بدهی نیست؛ بلکه تبعات قطع ناگهانی یک خط تلفن همراه است. امروزه شماره موبایل برای بسیاری از کاربران کلید ورود به خدمات بانکی، رمزهای یکبار مصرف، حساب‌های شبکه‌های اجتماعی، سامانه‌های دولتی، تاکسی‌های اینترنتی، پیام‌رسان‌ها و حتی ارتباطات کاری و خانوادگی محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، قطع یک سیم‌کارت می‌تواند زنجیره‌ای از اختلال‌های روزمره را برای شهروندان ایجاد کند.
 
در بسیاری از خدمات عمومی و زیرساختی، معمولاً پیش از قطع کامل سرویس، چندین مرحله هشدار، محدودسازی تدریجی یا مهلت پرداخت در نظر گرفته می‌شود تا کاربر فرصت کافی برای تسویه حساب داشته باشد. اما به‌نظر می‌رسد در اپراتور معظم ایرانسل، منطق ماشینی وصول مطالبات، بدون درنظر گرفتن رقم بدهی یا شرایط کاربر، صرفاً بر اساس عبور از یک سقف یا پایان مهلت، فرمان قطع ارتباط را صادر می‌کند.
 
در شرایطی که مردم با فشار تورم و کاهش قدرت خرید دست و پنجه نرم می کنند و تلفن همراه را نه یک کالای لوکس بلکه بخشی از زیرساخت زندگی روزمره خود می‌دانند، قطع کامل سیم‌کارت به‌خاطر بدهی ۷ هزار تومانی نشانه‌ای از فاصله گرفتن اپراتورها از مشتری‌مداری است.
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ایرانسل بدهی موبایل بدهی‌ قطع سیمکارت
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟
از تاماهاک تا پاتریوت؛ گزارشی از آنچه آمریکا پس از جنگ ایران ندارد
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
پزشکیان: حتما گرانی خواهیم داشت  (۱۶۱ نظر)
اگر نمی‌توانی، استعفا بده/ کالابرگ یک میلیونی، خیانت به سفره مردم است/ نامه‌ اقتصاددانان به رئیس جمهور آمریکا چه بود؟  (۱۴۲ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به حمله امام جمعه به بی‌حجاب‌ها  (۱۳۰ نظر)
گرانی‌ها ربطی به جنگ ندارند/ چرا بانک مرکزی هر روز نرخ ارز را بالا می‌برد؟ / این آرایش جنگی است یا خیانت به مردم؟  (۱۲۶ نظر)
سناریوی جدید برای بنزین ۵ هزار تومانی با کارت جایگاه/ افزایش قیمت بنزین در راه است یا مدیریت مصرف؟  (۱۲۴ نظر)
خانم بازیگر با پیرسینگ لب در تلویزیون: وقتی شنیدم جنگ شد، سجده شکر رفتم!  (۱۱۱ نظر)
کمبود گاز و زمستان سخت پیش رو داریم/ تاثیر رادارها بر بارش غیرممکن است!/ دریاچه ارومیه احیا نشده است  (۱۰۸ نظر)
دولت فعلا توان افزایش اعتبار کالابرگ را ندارد / منابع فعلی هم به‌سختی تامین می‌شود  (۱۰۷ نظر)
صبحانه هم لاکچری شد! / شوکِ ۱۰۰ درصدی به بازار لبنیات  (۱۰۱ نظر)
گره کور فروش دلار با کارت ملی در بانک‌ها و صرافی‌ها/ ارز سهمیه‌ای به غیرایرانی‌ها هم می‌رسد؟  (۸۵ نظر)
بهزاد فراهانی: ...داشتیم شاه را آوردیم پایین؛ دارید؟ یاالله  (۸۲ نظر)
حمله آمریکا به ایران، ریشه اقتصادی داشت/ جنگ ۱۲ روزه، قلق‌گیری اولیه بود/ چرا بازاریان اعتراض کردند؟  (۸۲ نظر)
توجیه عجیب خواهر پژمان جمشیدی درباره حکم شلاق  (۷۷ نظر)
با پول گرفتن از مردم، اسامی سفارشی را در طرح‌های فروش برنده می‌کنند! / اگر قیمت‌ها به قبل از جنگ بازنگردد مجلس دست به کار می شود  (۷۲ نظر)
فوری/ عقب‌نشینی ترامپ از حمله ادعایی به ایران!  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005lSo
tabnak.ir/005lSo