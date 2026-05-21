قطع سیمکارت مشترکان ایرانسل بخاطربدهی7000تومانی

در شرایطی که مردم با فشار تورم و کاهش قدرت خرید دست و پنجه نرم می کنند و تلفن همراه را نه یک کالای لوکس بلکه بخشی از زیرساخت زندگی روزمره خود می‌دانند، قطع کامل سیم‌کارت به‌خاطر بدهی ۷ هزار تومانی نشانه‌ای از فاصله گرفتن اپراتورها از مشتری‌مداری است.

به گزارش تابناک؛ شرکت ایرانسل بدون توجه به جایگاه حیاتی شماره موبایل در زندگی دیجیتال امروز و به خاطر یک بدهی بسیار ناچیز 7 هزار تومانی، سیمکارت مشترکان خود را به طور ناگهانی قطع می کند.

امروزه تلفن همراه به هویت دیجیتال کاربران تبدیل شده است و قطع کامل سیم‌کارت به‌دلیل بدهی ۷۱۵۸ تومانی، پیش از آنکه یک رویه مالی معمول به‌نظر برسد، نشانه‌ای از نگاه تحقیرآمیز و سلطه جوی اپراتورها به مشترکان است؛ رابطه‌ای که در آن حتی بدهی‌ای کمتر از قیمت یک بطری آب معدنی نیز می‌تواند به قطع دسترسی و مستاصل شدن کاربر منجر شود.

تصاویر ثبت‌شده از پنل کاربری ایرانسل نشان می‌دهد سیم‌کارت این مشترک به‌دلیل «عدم پرداخت صورتحساب» مسدود شده، در حالی که رقم بدهی باقی‌مانده تنها ۷۱۵۸ تومان بوده است؛ رقمی که در مقیاس هزینه‌های امروز ارتباطات، تقریباً هیچ به‌حساب می‌آید.

طبیعتا در این فقره مسئله اصلی فقط عدد بدهی نیست؛ بلکه تبعات قطع ناگهانی یک خط تلفن همراه است. امروزه شماره موبایل برای بسیاری از کاربران کلید ورود به خدمات بانکی، رمزهای یکبار مصرف، حساب‌های شبکه‌های اجتماعی، سامانه‌های دولتی، تاکسی‌های اینترنتی، پیام‌رسان‌ها و حتی ارتباطات کاری و خانوادگی محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، قطع یک سیم‌کارت می‌تواند زنجیره‌ای از اختلال‌های روزمره را برای شهروندان ایجاد کند.

در بسیاری از خدمات عمومی و زیرساختی، معمولاً پیش از قطع کامل سرویس، چندین مرحله هشدار، محدودسازی تدریجی یا مهلت پرداخت در نظر گرفته می‌شود تا کاربر فرصت کافی برای تسویه حساب داشته باشد. اما به‌نظر می‌رسد در اپراتور معظم ایرانسل، منطق ماشینی وصول مطالبات، بدون درنظر گرفتن رقم بدهی یا شرایط کاربر، صرفاً بر اساس عبور از یک سقف یا پایان مهلت، فرمان قطع ارتباط را صادر می‌کند.

در شرایطی که مردم با فشار تورم و کاهش قدرت خرید دست و پنجه نرم می کنند و تلفن همراه را نه یک کالای لوکس بلکه بخشی از زیرساخت زندگی روزمره خود می‌دانند، قطع کامل سیم‌کارت به‌خاطر بدهی ۷ هزار تومانی نشانه‌ای از فاصله گرفتن اپراتورها از مشتری‌مداری است.