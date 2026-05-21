تشکیل پرونده قضایی برای عوامل یک فیلم سینمایی

به گزارش تابناک، قوه قضاییه اعلام کرد: در پی انتشار یک فیلم سینمایی با محتوای مغایر با عفت عمومی، پرونده قضایی برای دست‌اندرکاران آن تشکیل شد.

همچنین رئیس سازمان سینمایی در خصوص صدور پروانه نمایش برای این فیلم با وجود محتوای غیر اخلاقی و مغایر با عفت عمومی احضار و بازخواست شد. با دستور مرجع قضایی و نظارت وزارت ارشاد، مقرر شد محتوای غیراخلاقی از فیلم حذف و نسخه اصلاحی از سینما‌های سراسر کشور اکران شود.