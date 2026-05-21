اروپا علیه رژیم صهیونیستی متحد شد

در پی انتشار ویدیویی از رفتار تحقیرآمیز «ایتامار بن‌گویر»، وزیر امنیت داخلی رژیم اسرائیل، با فعالان بازداشتی ناوگان امدادی «الصمود» عازم غزه، دست‌کم ۱۱ کشور از جمله هشت کشور اروپایی، سفرا و نمایندگان دیپلماتیک تل‌آویو را برای توبیخ و کسب توضیح احضار کردند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ ۱۱ کشور، از جمله هفت کشور اروپایی، سفرا و نمایندگان رژیم اسرائیل را برای توبیخ احضار کردند. این اقدام پس از انتشار ویدیویی صورت گرفت که ایتامار بن‌گویر شریک ائتلافی بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم اسرائیل، و وزیر امنیت داخلی این رژیم، در آن بر بدرفتاری با فعالان بازداشت‌شده ناوگان «الصمود» که عازم غزه بودند، نظارت داشت.

ایتالیا

وزارت خارجه ایتالیا اعلام کرد این کشور سفیر اسرائیل را در اعتراض به نحوه برخورد با فعالان ناوگان عازم غزه احضار کرده و خواستار آزادی شهروندان ایتالیایی بازداشت‌شده شده است. ریکاردو گواریلیا دبیرکل وزارت خارجه ایتالیا، «اعتراض شدید» دولت این کشور را در این خصوص ابلاغ کرد.

لهستان

لهستان اعلام کرد کاردار رژیم اسرائیل در ورشو احضار خواهد شد تا بابت رفتار ایتامار بن‌گویر با فعالان ناوگان غزه، عذرخواهی رسمی مطالبه شود. رادوسلاو سیکورسکی وزیر خارجه لهستان گفت این اقدام برای انتقال «خشم» ورشو نسبت به «رفتار به‌شدت نامناسب» یکی از اعضای کابینه رژیم اسرائیل انجام می‌شود.

اسپانیا

اسپانیا کاردار رژیم اسرائیل را پس از آن احضار کرد که خوزه مانوئل آلبارس وزیر خارجه این کشور، رفتار با فعالان بازداشت‌شده ناوگان را «هیولاوار، غیرانسانی و شرم‌آور» توصیف کرد. آلبارس در ویدیویی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، گفت تصاویر نشان می‌دهد فعالان توسط یک وزیر اسرائیلی و پلیس این رژیم «ناعادلانه و تحقیرآمیز» مورد برخورد قرار گرفته‌اند.

فرانسه

ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه، اعلام کرد پاریس سفیر رژیم اسرائیل را برای ابراز «خشم و انزجار» نسبت به این حادثه احضار کرده است. او افزود فرانسه از رژیم اسرائیل درباره نحوه رفتار با فعالان ناوگان توضیح خواسته است.

بلژیک

بلژیک نیز سفیر رژیم اسرائیل را در پی رفتار «عمیقا نگران‌کننده» و «غیرقابل قبول» بن‌گویر با فعالان ناوگان غزه احضار و خواستار آزادی فوری بازداشت‌شدگان شد. ماکسیم پروو وزیر خارجه بلژیک، گفت تصاویر منتشرشده نشان می‌دهد فعالان «در اسارت، بسته‌شده و وادار به دراز کشیدن روی زمین» بوده‌اند، در حالی که «یک وزیر دولتی» تحقیر آن‌ها را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کرد.

هلند

وزیر خارجه هلند روز چهارشنبه(۳۰ اردیبهشت) اعلام کرد این کشور نیز سفیر رژیم اسرائیل را به دلیل بدرفتاری «تکان‌دهنده و غیرقابل قبول» با فعالان بازداشت‌شده ناوگان امدادی «الصمود» احضار خواهد کرد.

پرتغال

وزارت خارجه پرتغال در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس، رفتار بن‌گویر با فعالان ناوگان الصمود را به‌شدت محکوم و اعلام کرد کاردار رژیم اسرائیل را برای ثبت اعتراض رسمی و درخواست توضیح احضار کرده است.

نیوزیلند

نیوزیلند نیز قرار بود سفیر رژیم اسرائیل را در پی انتشار ویدیوی بدرفتاری بن‌گویر با فعالان بازداشت‌شده احضار کند. وینستون پیترز وزیر خارجه نیوزیلند، گفت این کشور سال گذشته به دلیل آنچه «تضعیف شدید و عامدانه صلح و امنیت و از بین بردن چشم‌انداز راه‌حل دو دولتی» خواند، ممنوعیت سفر علیه بن‌گویر اعمال کرده بود.

استرالیا

پنی وانگ وزیر خارجه استرالیا، گفت سفیر رژیم اسرائیل در کانبرا به وزارت خارجه و تجارت این کشور احضار شده تا نارضایتی دولت استرالیا از ویدیوی تمسخر فعالان بازداشت‌شده توسط وزیر امنیت داخلی رژیم اسرائیل به او منتقل شود.

کانادا

مارک کارنی نخست‌وزیر کانادا، روز چهارشنبه رفتار رژیم اسرائیل با فعالان ناوگان امدادرسان غزه را «نفرت‌انگیز» توصیف و تاکید کرد تل‌آویو باید «ایمنی و امنیت» شهروندان کانادایی را تضمین کند.

کارنی با اشاره به احضار سفیر رژیم اسرائیل در اتاوا توسط وزارت خارجه کانادا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که کانادا «تضمین‌هایی درباره ایمنی و امنیت شهروندان کانادایی دخیل در این ماجرا» مطالبه کرده است.

انگلیس

هم‌زمان با افزایش اعتراضات بین‌المللی به رفتار اهانت‌آمیز ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با فعالان بازداشت‌شده ناوگان جهانی صمود، وزارت امور خارجه انگلیس کاردار این رژیم در لندن را احضار کرد.