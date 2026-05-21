به گزارش تابناک و به نقل از ایرنا، سابریست‌های کشورمان که بیش از ۴۵ روز است در کمپ تمرینی کریستین بائو حضور دارند و تمرینات پرفشاری را در ایتالیا سپری کردند، به دلیل عدم صدور روادید، حضور در کاپ جهانی مصر را از دست دادند.

سابریست‌های کشورمان به همراه کادرفنی از این کمپ تمرینی و اردوی مشترک نهایت بهره را برده بودند، اما عدم صدور روادید سابریست‌های کشورمان را از حضور در این رقابت‌ها محروم کرد.

به این ترتیب آنها بزودی از ایتالیا به ایران برمی‌گردند تا تمرینات و اردو‌ها را در کشورمان پیگیری کنند و آماده رقابت‌های بعدی شوند.

بر اساس این گزارش، کاپ جهانی مصر از صبح فردا جمعه آغاز خواهد شد.