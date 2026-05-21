ویزای ملیپوشان صادر نشد
ویزای ملیپوشان تیم اسلحه سابر شمشیربازی برای حضور در کاپ جهانی مصر صادر نشد.
به گزارش تابناک و به نقل از ایرنا، سابریستهای کشورمان که بیش از ۴۵ روز است در کمپ تمرینی کریستین بائو حضور دارند و تمرینات پرفشاری را در ایتالیا سپری کردند، به دلیل عدم صدور روادید، حضور در کاپ جهانی مصر را از دست دادند.
سابریستهای کشورمان به همراه کادرفنی از این کمپ تمرینی و اردوی مشترک نهایت بهره را برده بودند، اما عدم صدور روادید سابریستهای کشورمان را از حضور در این رقابتها محروم کرد.
به این ترتیب آنها بزودی از ایتالیا به ایران برمیگردند تا تمرینات و اردوها را در کشورمان پیگیری کنند و آماده رقابتهای بعدی شوند.
بر اساس این گزارش، کاپ جهانی مصر از صبح فردا جمعه آغاز خواهد شد.
کشور برادر و هم کیش مصر منظورتونه؟
پاسخ ها
سید محمد| |
۱۷:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
باید از وزارت امور خارجه بابت سیاستی که پیش گرفتند تا ایرانیان هرا می روند باید ویزا داشته باشند و هیج مساعدتی هم صورت نگیرد باید تشکر کرد
همین چندسال پیش بود که جناب ظریف بابت عدم نیاز ویزا از سوی کراواسی برای ایرانیان از این کشور انتقاد کرد و خواستار رویه دیگر کشورها ایرانیان را ملزم به ویزا کتد
وقتی کشوری میزبانی چنین رویدادی را تقبل میکند به فدراسیون جهانی تعهد میدهد که حضور تیم های کشورهای شرکت کننده را فراهم اورد بگمانم مشکل جای دیگریست قطعا میخواستند از ایتالیا ویزای مصر را بگیرند که سفارت انجا گفته بروید از ایران بگیرید یا شاید مدت زمان تقاضا را مطابق اعلامیه های مصر رعایت نکرده اند به هر حال باید شفاف سازی شود
