صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ویزای ملی‌پوشان صادر نشد

ویزای ملی‌پوشان تیم اسلحه سابر شمشیربازی برای حضور در کاپ جهانی مصر صادر نشد.
کد خبر: ۱۳۷۴۰۸۱
| |
6906 بازدید
|
۷

ویزای ملی‌پوشان صادر نشد

به گزارش تابناک و به نقل از ایرنا، سابریست‌های کشورمان که بیش از ۴۵ روز است در کمپ تمرینی کریستین بائو حضور دارند و تمرینات پرفشاری را در ایتالیا سپری کردند، به دلیل عدم صدور روادید، حضور در کاپ جهانی مصر را از دست دادند.

سابریست‌های کشورمان به همراه کادرفنی از این کمپ تمرینی و اردوی مشترک نهایت بهره را برده بودند، اما عدم صدور روادید سابریست‌های کشورمان را از حضور در این رقابت‌ها محروم کرد.

به این ترتیب آنها بزودی از ایتالیا به ایران برمی‌گردند تا تمرینات و اردو‌ها را در کشورمان پیگیری کنند و آماده رقابت‌های بعدی شوند.

بر اساس این گزارش، کاپ جهانی مصر از صبح فردا جمعه آغاز خواهد شد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
شمشیربازی اسلحه سابر فدراسیون شمشیربازی تیم ملی شمشیربازی تابناک ورزشی
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟
از تاماهاک تا پاتریوت؛ گزارشی از آنچه آمریکا پس از جنگ ایران ندارد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
یک لژیونر دیگر به تیم ملی اضافه شد
پزشکان در تلاش برای درمان چشمی
برای این تیم هم مجوز حرفه‌ای صادر شد
برای پرسپولیس هم مجوز حرفه‌ای صادر شد
پورسلمان، آقازاده‌اش و شمشیری بیخ گلوی شمشیربازی؛ ناکامی تکراری و نابودی سابر در کمین؟
تبدیل شدن ورزش المپیکی به دورهمی خانوادگی؛ دور دنیا در هشتاد روز!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
2
30
پاسخ
کشور برادر و هم کیش مصر منظورتونه؟
پاسخ ها
سید محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
نه عزیز ،اون منظور هم قشم بود،
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
0
13
پاسخ
مصر هم؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
6
0
پاسخ
باید از وزارت امور خارجه بابت سیاستی که پیش گرفتند تا ایرانیان هرا می روند باید ویزا داشته باشند و هیج مساعدتی هم صورت نگیرد باید تشکر کرد
همین چندسال پیش بود که جناب ظریف بابت عدم نیاز ویزا از سوی کراواسی برای ایرانیان از این کشور انتقاد کرد و خواستار رویه دیگر کشورها ایرانیان را ملزم به ویزا کتد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
0
8
پاسخ
وقتی کشوری میزبانی چنین رویدادی را تقبل میکند به فدراسیون جهانی تعهد میدهد که حضور تیم های کشورهای شرکت کننده را فراهم اورد بگمانم مشکل جای دیگریست قطعا میخواستند از ایتالیا ویزای مصر را بگیرند که سفارت انجا گفته بروید از ایران بگیرید یا شاید مدت زمان تقاضا را مطابق اعلامیه های مصر رعایت نکرده اند به هر حال باید شفاف سازی شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
1
7
پاسخ
عجب
سید محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
5
20
پاسخ
مهم نیست ،عوضش ابرقدرت چهارم کهکشانی شدیم
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
پزشکیان: حتما گرانی خواهیم داشت  (۱۶۱ نظر)
اگر نمی‌توانی، استعفا بده/ کالابرگ یک میلیونی، خیانت به سفره مردم است/ نامه‌ اقتصاددانان به رئیس جمهور آمریکا چه بود؟  (۱۴۲ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به حمله امام جمعه به بی‌حجاب‌ها  (۱۳۰ نظر)
گرانی‌ها ربطی به جنگ ندارند/ چرا بانک مرکزی هر روز نرخ ارز را بالا می‌برد؟ / این آرایش جنگی است یا خیانت به مردم؟  (۱۲۶ نظر)
سناریوی جدید برای بنزین ۵ هزار تومانی با کارت جایگاه/ افزایش قیمت بنزین در راه است یا مدیریت مصرف؟  (۱۲۴ نظر)
خانم بازیگر با پیرسینگ لب در تلویزیون: وقتی شنیدم جنگ شد، سجده شکر رفتم!  (۱۱۱ نظر)
کمبود گاز و زمستان سخت پیش رو داریم/ تاثیر رادارها بر بارش غیرممکن است!/ دریاچه ارومیه احیا نشده است  (۱۰۸ نظر)
دولت فعلا توان افزایش اعتبار کالابرگ را ندارد / منابع فعلی هم به‌سختی تامین می‌شود  (۱۰۷ نظر)
صبحانه هم لاکچری شد! / شوکِ ۱۰۰ درصدی به بازار لبنیات  (۱۰۱ نظر)
گره کور فروش دلار با کارت ملی در بانک‌ها و صرافی‌ها/ ارز سهمیه‌ای به غیرایرانی‌ها هم می‌رسد؟  (۸۵ نظر)
بهزاد فراهانی: ...داشتیم شاه را آوردیم پایین؛ دارید؟ یاالله  (۸۲ نظر)
حمله آمریکا به ایران، ریشه اقتصادی داشت/ جنگ ۱۲ روزه، قلق‌گیری اولیه بود/ چرا بازاریان اعتراض کردند؟  (۸۲ نظر)
توجیه عجیب خواهر پژمان جمشیدی درباره حکم شلاق  (۷۷ نظر)
با پول گرفتن از مردم، اسامی سفارشی را در طرح‌های فروش برنده می‌کنند! / اگر قیمت‌ها به قبل از جنگ بازنگردد مجلس دست به کار می شود  (۷۲ نظر)
فوری/ عقب‌نشینی ترامپ از حمله ادعایی به ایران!  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005lSb
tabnak.ir/005lSb