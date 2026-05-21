منوچهر متکی، وزیر پیشین امور خارجه گفت: «اگر آمریکایی‌ها جنگ سوم را آغاز کردند، با اولین شلیک آن‌ها، ما جنگ زمینی را آغاز کنیم؛ یعنی رزمندگان ما به گرفتن پایگاه‌های آمریکا در منطقه، با گرفتن اسرا، مصادره دارایی‌ها و امکانات نظامی‌شان اقدام کنند، این عمل، توصیه مقام معظم رهبری را در رابطه با غرامت‌هایمان نیز عملی خواهد کرد؛ زیرا اکنون ماه‌هاست که می‌گوییم غرامت باید پرداخت شود، اما هیچ پاسخی دریافت نمی‌کنیم.» اظهارات متکی را می‌بینید و می‌شنوید.