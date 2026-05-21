تعداد بازدید : 1848
کد خبر:۱۳۷۴۰۷۹
نبض خبر

با اولین شلیک آمریکا، پایگاه‌های آمریکا را در جنگ زمینی بگیریم

منوچهر متکی، وزیر پیشین امور خارجه گفت: «اگر آمریکایی‌ها جنگ سوم را آغاز کردند، با اولین شلیک آن‌ها، ما جنگ زمینی را آغاز کنیم؛ یعنی رزمندگان ما به گرفتن پایگاه‌های آمریکا در منطقه، با گرفتن اسرا، مصادره دارایی‌ها و امکانات نظامی‌شان اقدام کنند، این عمل، توصیه مقام معظم رهبری را در رابطه با غرامت‌هایمان نیز عملی خواهد کرد؛ زیرا اکنون ماه‌هاست که می‌گوییم غرامت باید پرداخت شود، اما هیچ پاسخی دریافت نمی‌کنیم.» اظهارات متکی را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر منوچهر متکی جنگ آمریکا و ایران ویدیو حمله آمریکا به ایران پایگاه های آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟