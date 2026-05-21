قتل فجیع دختر تهرانی در خانه دوست پسرش

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ چندی قبل مرگ مشکوک زن جوانی بر اثر سوختگی در یکی از بیمارستان‌های پایتخت به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش شد. بلافاصله تیمی زبده از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ راهی سردخانه بیمارستان شده و با جسد زن جوانی مواجه شدند که بر اثر سوختگی جان باخته بود.

بررسی‌های اولیه نشان می‌داد که این زن به همراه دوست‌پسرش –که او نیز دچار سوختگی از ناحیه شکم شده بود– به بیمارستان منتقل شده است. با توجه به ماهیت حادثه، تحقیقات وارد فاز جنایی شد و در نخستین گام، مرد جوان هدف بازجویی قرار گرفت.

این مرد در اظهاراتی ضدونقیض ماجرا را اینگونه توضیح داد:

«ژل آتش‌زا، بنزین و مواد اشتعال‌زا خریداری کرده بودم و آنها را به خانه بردم. متوفی در کنار گاز ایستاده بود که ناگهان سگ خانگی‌مان بطری مواد اشتعال‌زا را با دهان گرفت و مواد روی بدن متوفی که کنار گاز بود پاشیده شد. ناگهان او شعله‌ور شد و دچار آتش‌سوزی گشت. من هم که خواستم او را نجات دهم، خودم دچار سوختگی شدم. در نهایت آتش را خاموش کردیم و به بیمارستان منتقل شدیم، اما اقدامات کادر درمان فایده نداشت و او جان باخت.»

با این حال، تحقیقات میدانی کارآگاهان اداره دهم پرده از تناقض‌های جدی برداشت. همسایگان از شنیده شدن صدای درگیری شدید بین این زوج در روز حادثه خبر دادند. همچنین بررسی موشکافانه صحنه جرم نشان می‌داد که احتمالاً مرد جوان ابتدا زن را به قتل رسانده و سپس با آتش‌افروزی عمدی در خانه، صحنه را به حادثه‌ای غیرعمد شبیه‌سازی کرده که خودش نیز در این فرآیند دچار سوختگی شده است.

مرد جوان دستگیر و تحقیقات گسترده اطلاعاتی برای کشف زوایای پنهان پرونده آغاز شد. جسد مقتول برای معاینات دقیق‌تر به سازمان پزشکی قانونی منتقل گردید. متهم نیز که هم‌اکنون به دلیل شدت جراحت در بیمارستان بستری است، پس از بهبودی کامل در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار خواهد گرفت تا تحقیقات تکمیلی از او انجام شود.