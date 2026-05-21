رئیس‌جمهور ضمن قدردانی از رشادت‌ها و عملکرد مقتدرانه نیروهای مسلح بویژه ارتش در مقابله با تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر حمایت و پشتیبانی همه‌جانبه دولت از تقویت توان دفاعی و ارتقای آمادگی رزمی نیروهای مسلح تأکید کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، در دیدار با امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن قدردانی از رشادت‌ها، ایثارگری‌ها و عملکرد مقتدرانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه ارتش پرافتخار در مقابله با تجاوزات و تهاجمات آمریکا و رژیم صهیونیستی، از پاسخ‌های قاطع، هوشمندانه و بازدارنده نیروهای مسلح به اقدامات خصمانه دشمنان تقدیر کرد.

رئیس‌جمهور در این دیدار نقش ارتش جمهوری اسلامی ایران را در تأمین امنیت ملی، حراست از تمامیت ارضی کشور و ارتقای بازدارندگی دفاعی، نقشی تعیین‌کننده و راهبردی توصیف کرد و اظهار داشت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه ارتش مؤمن، مردمی و انقلابی، در جریان تحولات و تهدیدات اخیر با آمادگی عملیاتی بالا، اشراف اطلاعاتی، انسجام فرماندهی و توان رزمی مؤثر، اقتدار دفاعی کشور را به نمایش گذاشتند و اجازه ندادند دشمنان به اهداف شوم خود علیه ملت ایران دست یابند.

پزشکیان با اشاره به ضرورت تقویت مستمر بنیه دفاعی و ارتقای آمادگی رزمی نیروهای مسلح، تأکید کرد: دولت با تمام ظرفیت در کنار نیروهای مسلح قرار دارد و از برنامه‌های راهبردی ارتقای توان دفاعی، پشتیبانی لجستیکی، نوسازی تجهیزات، تقویت زیرساخت‌های عملیاتی و افزایش توان بازدارندگی کشور حمایت خواهد کرد.

رئیس‌جمهور همچنین با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح در شرایط حساس منطقه‌ای افزود: امروز انسجام ملی، آمادگی دفاعی و حفظ اقتدار نیروهای مسلح، مهم‌ترین پشتوانه امنیت، ثبات و آرامش کشور در برابر تهدیدات و جنگ ترکیبی دشمنان است.

در این دیدار، امیر سرلشکر حاتمی نیز گزارشی از آخرین وضعیت عملیاتی، اقدامات دفاعی و مأموریت‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تجاوزات و تحرکات خصمانه دشمنان ارائه کرد و با تشریح بخشی از عملیات‌ها و پاسخ‌های انجام‌شده علیه متجاوزان، بر آمادگی کامل یگان‌های مختلف ارتش در حوزه‌های مختلف تأکید کرد.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران همچنین روند بازآماد، بازیابی و ارتقای توان رزمی یگان‌ها در دوره آتش‌بس را تشریح و تصریح کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از تجربیات میدانی، تقویت آمادگی عملیاتی، ارتقای هماهنگی میان نیروها و به‌روزرسانی ظرفیت‌های رزمی و پشتیبانی، آمادگی کامل دارد تا در برابر هرگونه تهدید، تجاوز یا اقدام ماجراجویانه علیه کشور، پاسخی قاطع، پشیمان‌کننده و درخور اقتدار جمهوری اسلامی ایران ارائه کند.

امیر سرلشکر حاتمی با تأکید بر روحیه جهادی، انقلابی و فداکارانه کارکنان ارتش خاطرنشان کرد: نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران با همه توان، آمادگی جانفشانی و فداکاری در مسیر دفاع از امنیت، استقلال، عزت و تمامیت ارضی کشور و صیانت از ملت بزرگ ایران را دارند و در انجام مأموریت‌های خود لحظه‌ای درنگ نخواهند کرد.