خبر خوش فدراسیون فوتبال برای استقلال

به گزارش تابناک به نقل از فارس، کمیته مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال بعد از بررسی مدارک استقلال، مجوز حرفه‌ای این باشگاه را برای حضور در لیگ نخبگان صادر کرد.

طبق آخرین پیگیری‌ها، نامه اعلام صدور مجوز از فدراسیون به باشگاه استقلال ارسال شده تا این موضوع به طور کامل رسمیت پیدا کند. گفته می‌شود یکی از موانع اصلی استقلال در مسیر کسب این مجوز، بحث صورت‌های مالی بوده که این موضوع با پیگیری معاونت مدیریت منابع و توسعه باشگاه حل شده است.

بدین ترتیب تا این لحظه استقلال و تراکتور دو نماینده ایران در رقابت‌های فصل آینده لیگ نخبگان خواهند بود.