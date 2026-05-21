عباس عبدی گفت: «جنگ موجب ارتقای جایگاه اجتماعی ایرانیان شد. رفتار مردم در این جنگ بسیار مدنی بود. در مجموع، فضای عمومی جامعه ایران اجازه نداد که از رفتار مدنی تخطی شود. این جنگ در مجموع موجب ارتقای اجتماعی ایرانیان در دنیا شد. یکی از دوستان که در ایام جنگ به اسپانیا رفت و آمد داشت، گفت: رفتار اسپانیایی‌ها با ایرانیان نسبت به گذشته متفاوت شده بود و به ایرانی‌ها بسیار احترام می‌گذاشتند. تمام دنیا به جز آرژانتین و اسرائیل از ترامپ عصبانی هستند و ایران هزینه نفرت مردم دنیا را از ترامپ پرداخت می‌کند، چرا که کشوری پیدا شده تا با امثال ترامپ برخورد کند.»