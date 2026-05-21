آخرین خبر یک نماینده مجلس درباره اینترنت جهانی
یزدی خواه نایبرئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: تنها گروهها و مجموعههای دارای نیاز تخصصی امکان دریافت دسترسی به اینترنت بینالملل را خواهند داشت.
به گزارش تابناک به نقل از سیتنا، یزدی خواه نایبرئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایط فعلی تصمیمی برای بازگشایی اینترنت جهانی وجود ندارد و محدودیتها با ملاحظات امنیتی ادامه خواهد داشت.
