ادعای میدل ایست: حمله به ایران بعد از مراسم حج
به گزارش تابناک، بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ حمله برنامهریزیشده به ایران را به دلیل هشدار متحدان عربی و مقامات دولت خود در ایام حج به تعویق انداخته است.به گفته دو مقام ارشد کشورهای حاشیه خلیجفارس، به ترامپ اخطار داده شده که حمله در ایام حج باعث بحران در کشورهای عربی، سرگردانی صدها هزار زائر و لطمه بیشتر به جایگاه آمریکا در جهان اسلام میشود.
متحدان عربی ایالات متحده به واشنگتن اخطار دادهاند که از سرگیری جنگ علیه ایران در ایام حج و همزمان با حضور صدها هزار زائر در عربستان، سه پیامد خطرناک به دنبال خواهد داشت:
۱. سرگردانی زائران: احتمال مختل شدن مسیرهای هوایی و بسته شدن حریم آسمانی منطقه، زائران شرکتکننده در حج را در مسیر رفت یا بازگشت سرگردان خواهد کرد.
۲. بحران در کشورهای عربی: حمله تلافیجویانه احتمالی ایران متوجه کشورهای همسایه خلیج فارس خواهد شد و ثبات شکننده آنها را بر هم میزند.
۳. آسیب به وجهه آمریکا: انجام حمله در نزدیکی عید قربان، ضربه جبرانناپذیری به «جایگاه آمریکا در جهان اسلام» وارد.