رکوردشکنی بانوی دونده ایران پس از ۱۴ سال

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در جریان برگزاری مسابقات دو و میدانی جایزه بزرگ بندر ترکمن که از امروز (پنجشنبه، ۳۱ اردیبهشت) آغاز شده است، زهرا زارعی رکورد ملی ماده ۴۰۰ متر را شکست.

او با ثبت زمان۵۱.۹۷ ثانیه رکورد ملی این ماده را ارتقا داد و جایزه یک میلیارد ریالی مسابقات را نیز از آن خود کرد.

رکورد ملی ۴۰۰ متر زنان ایران پیش از این با زمان ۵۲.۹۵ ثانیه (۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ – تایلند) در اختیار مریم طوسی بود.