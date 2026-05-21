واکنش رسمی پرسپولیس به هواداران

در روزهای اخیر، شایعات پیرامون احتمال بازگشت دو ستاره سابق پرسپولیس یعنی دانیال اسماعیلی‌فر و مهدی ترابی، دوباره جان تازه‌ای گرفته است.
واکنش رسمی پرسپولیس به هواداران/ تکلیف بازگشت ستاره‌های سابق هنوز مشخص نیست

به گزارش تابناک ، با توجه به اینکه تکلیف پایان فصل جاری و شروع فصل آینده هنوز روشن نیست، باشگاه پرسپولیس با انبوهی از شایعات درباره بازیکنان خود و همچنین فهرست خرید مواجه شده است. در این میان، دو فصل پس از جدایی دانیال اسماعیلی‌فر و مهدی ترابی، و در شرایطی که پرسپولیس در جذب جانشین‌های مناسب برای آنها ناموفق عمل کرده، بار دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره بازگشت این دو بازیکن قوت گرفته است؛ آن هم در حالی که هنوز مشخص نیست اوسمار ویرا به ایران بازخواهد گشت یا خیر.

علی بازگشا، سخنگوی باشگاه پرسپولیس، در خصوص احتمال ادامه همکاری با اوسمار گفت: «آقای خلیلی، معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس، به صورت هفتگی و مستمر با آقای اوسمار در ارتباط هستند و جلسات هماهنگی و بررسی آخرین وضعیت بازیکنان و حتی تصمیمات سازمان لیگ را مرتباً با ایشان در میان می‌گذارند. هماهنگی‌ها بسیار زیاد است و پیگیر وضعیت بازیکنان ملی‌پوش و تمرینات انفرادی بازیکنان هستند.»

او در پاسخ به این پرسش که آیا اوسمار فصل آینده نیز سرمربی پرسپولیس خواهد بود، اظهار داشت: «آقای اوسمار انشاءالله برمی‌گردند و کارشان را با پرسپولیس ادامه خواهند داد.»

سخنگوی پرسپولیس در خصوص شایعات مربوط به بازگشت ترابی و دانیال نیز عنوان کرد: «هنوز زمان نقل و انتقالات فرا نرسیده و بستن لیست بازیکنان منوط به تصمیم سازمان لیگ درباره ادامه مسابقات است. پس از آن می‌توان نظرات تخصصی‌تری در این خصوص ارائه داد.»

وی افزود: «هنوز هیچ چیز مشخص نیست و لیستی به ما داده نشده است. زمان زیادی در اختیار داریم و به هر حال این موارد، گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای هستند. لیستی وجود ندارد که بخواهیم در مورد آن صحبت کنیم.»

بازگشا در مورد تمایل بازیکنان خارجی برای بازگشت به ایران نیز گفت: «ما با همه بازیکنان خارجی در ارتباط هستیم. کادرفنی و بازیکنان با ما در تماس هستند، پیام می‌دهند و ابراز دلتنگی می‌کنند که این نشان‌دهنده آمادگی روانی آنهاست. اما اول باید تکلیف مشخص شود و ببینیم لیگ چه زمانی برگزار خواهد شد. ما تصمیم داشتیم هفته اول خرداد تمرینات را شروع کنیم، اما باز هم منتظریم ببینیم فدراسیون چه تصمیمی خواهد گرفت.»

سخنگوی باشگاه پرسپولیس در پاسخ به این سؤال که آیا بازیکنان خارجی فصل آینده حتماً در ترکیب تیم خواهند بود، اظهار داشت: «اگر اتفاق جدیدی نیفتد، ما حتماً با بازیکنان خارجی ادامه خواهیم داد.

