بیتکوین به مسیر صعودی بازگشت؟
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، قیمت بیتکوین حرکت صعودی خود را از سطح ۷۶ هزار و ۸۰۰ دلار آغاز کرده و اکنون در حال تثبیت قیمت است و در صورت عبور از منطقه مقاومتی ۷۸ هزار و ۳۰۰ دلار، ممکن است در مسیر صعود بیشتر قرار گیرد.
بیتکوین توانست کف قیمت بالای ۷۶ هزار دلار ایجاد و حرکت بازیابی خود را آغاز کند. اکنون قیمت بیتکوین بالای ۷۷ هزار دلار و بالاتر از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در حال معامله است.
خط روند نزولی با مقاومت ۷۷ هزار و ۲۰۰ دلار رخ داده و اگر قیمت بالای منطقه ۷۹ هزار دلار تثبیت شود، میتواند شتاب صعودی داشته باشد.
قیمت بیتکوین بالای سطح حمایتی ۷۶ هزار دلار قرار دارد و از ۷۷ هزار دلار عبور کرده است. خریداران توانستند قیمت را بالای سطح اصلاحی فیبوناچی ۲۳.۶ درصدی هدایت کنند و همچنین شکستی بالای خط روند نزولی با مقاومت ۷۷ هزار و ۲۰۰ دلار رخ داده است.
بیتکوین اکنون بالای ۷۷ هزار و ۹۰۵ دلار و بالاتر از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در حال معامله است.
اگر قیمت بالای ۷۷ هزار و ۵۰۰ دلار پایدار بماند، میتواند تلاش جدیدی برای صعود داشته باشد. مقاومت فوری نزدیک سطح ۷۸ هزار و ۳۰۰ دلار است.
اولین مقاومت کلیدی نزدیک سطح ۷۹ هزار دلار یا سطح اصلاحی فیبوناچی ۵۰ درصدی قرار دارد. بسته شدن قیمت بالای مقاومت ۷۹ هزار دلار میتواند قیمت را بالاتر ببرد.
در این صورت، قیمت ممکن است افزایش یابد و مقاومت ۸۰ هزار و ۵۰۰ دلار را آزمایش کند. رشد بیشتر میتواند قیمت را به سمت سطح ۸۱ هزار و ۵۰۰ دلار هدایت کند. سد بعدی خریداران ممکن است ۸۲ هزار دلار باشد.
اگر بیتکوین نتواند به بالای منطقه مقاومتی ۷۹ هزار دلار صعود کند، ممکن است افت دیگری را آغاز کند. حمایت فوری نزدیک سطح ۷۷ هزار و ۲۰۰ دلار است.
تردینگ ویو گزارش کرد، اولین حمایت اصلی نزدیک سطح ۷۶ هزار و ۵۰۰ دلار قرار دارد. در حال حاضر، حمایت بعدی نزدیک منطقه ۷۶ هزار دلار است. هر گونه ریزش بیشتر ممکن است قیمت را در کوتاهمدت به سمت حمایت ۷۵ هزار دلار ببرد.
حمایت اصلی در سطح ۷۳ هزار و ۵۰۰ دلار قرار دارد که در صورت شکسته شدن آن، بیتکوین برای بازیابی در کوتاهمدت با مشکل مواجه خواهد شد.
این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.
۱- بیتکوین
قیمت: ۷۷ هزار و ۹۰۵ دلار و ۲۹ سنت
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۶۷ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱.۷۵ درصد کاهش
۲- اتریوم
قیمت: ۲۱۴۱.۶۸ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۶۹ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۴.۸۶ درصد کاهش
۳-تتر
قیمت: ۰.۹۹۹۰ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: صفر درصد کاهش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۵ درصد کاهش
۴- بایننس
قیمت: ۶۵۳.۱۲ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۳۳ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲.۰۷ درصد کاهش
۵-ریپل
قیمت: ۱.۳۸ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۹۵ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۳.۱۹ درصد کاهش
۶- یواسدیکوین
قیمت: ۰.۹۹۹۶ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد کاهش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: صفر درصد افزایش
۷- سولانا
قیمت: ۸۶.۸۲ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۳.۳۵ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۳.۸۳ درصد کاهش
۸-ترون
قیمت: ۰.۳۹۵۰ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۰۵ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲.۵۲ درصد افزایش
۹- دوجکوین
قیمت: ۰.۱۰۵۱ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۷۹ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۶.۷۰ درصد کاهش
۱۰- هایپرلیکویید
قیمت: ۵۶.۲۹ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱۷.۰۲ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۴۶.۰۶ درصد افزایش