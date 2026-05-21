وقوع زمین لرزه ۴.۶ ریشتری در قشم
زمینلرزه ۴.۶ ریشتری درگهان در هرمزگان را لرزاند.
کد خبر: ۱۳۷۴۰۵۸
به گزارش تابناک؛ ظهر پنجشنبه، زمین لرزهای نسبتا شدید نقاطی از استان هرمزگان را لرزاند.
این زمینلرزه ساعت ۱۳:۲۶ و ۲۸ ثانیه در حوالی شهر درگهان به ثبت رسیده است.
بر اساس دادههای مرکز لرزهنگاری کشوری، کانون این زلزله در عمق ۲۰ کیلومتری زمین، با مختصات طول جغرافیایی ۵۵.۹۷ درجه شرقی و عرض جغرافیایی ۲۷.۱۸ درجه شمالی تعیین شده است.
نزدیکترین مناطق مسکونی به کانون زمینلرزه به ترتیب شهر درگهان در فاصله ۲۵ کیلومتری، بندرعباس مرکز استان در فاصله ۳۰ کیلومتری و شهر لافت در فاصله ۳۷ کیلومتری اعلام شده است.
از نزدیکترین مراکز استان نیز تا کانون این حادثه طبیعی، شهر بندرعباس با ۳۰ کیلومتر و شهر کرمان با ۳۶۲ کیلومتر فاصله دارند.
تا لحظه مخابره این خبر، گزارشی از میزان خسارات احتمالی یا تلفات جانی ناشی از این زمینلرده مخابره نشده است.
