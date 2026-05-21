انتقادتندمعاون پزشکیان ازاتهام زنندگان به رئیس جمهور

به گزارش تابناک، سیدعباس موسوی، معاون دفتر رییس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: رئیس‌جمهوری که با صداقت، شفافیت و شجاعت پای کار ایران است، خطرها می‌کند، مردم را خودی، امین و همراه می‌داند، دروغ نمی‌گوید، سرخم نمی‌کند، رؤیا نمی‌فروشد، بی‌خواب و بی‌تاب است تا اقتصاد جنگی را طوری مدیریت کند که هدف دشمن در کاهش تاب‌آوری ملی محقق نشود را متهم به سیاه‌نمایی می‌کنید؟!