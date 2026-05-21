هنر کاشی ایرانی در موزه ویکتوریا و آلبرت انگلیس

پنج کاشی از آثار هنری عباس اکبری، عضو هیات علمی دانشگاه کاشان، زینت‌بخش موزه ویکتوریا و آلبرت انگلستان شده‌ا ست.
به گزارش تابناک ، به تازگی موزه ویکتوریا و آلبرت از ساختمان جدید خود در شرق لندن با نمایش آثاری از فرهنگ و هنر ایرانی رونمایی کرده‌است. در این نمایشگاه، پنج کاشی از آثار هنری عباس اکبری، عضو هیات علمی دانشگاه کاشان، زینت‌بخش موزه ویکتوریا و آلبرت انگلستان شده‌است.

کاشی‌ها با فنون سفالینه‌های زرین فام کهن کاشان خلق شده‌است؛ زرین‌فام تکنیکی است که یک لایه فلزی طلا مانند با درخشش متالیک یا قوس و قزح روی بخشی از سفال تشکیل می‌شود.
آثار راه یافته از مجموعه کاشی و کاشان رویکردی معاصر و در ادامه سنت‌های هنری و فنی سفال دوره میانه اسلامی کاشان است که از سوی عباس اکبری تهیه شده است.

هنر کاشی ایرانی در موزه ویکتوریا و آلبرت انگلیس اثر هنری عباس اکبری

موسس خانه سفال کاشان و همچنین عضو آکادمی بین‌المللی سرامیک درباره آثار مجموعه کاشی و کاشان گفته است: «این مجموعه را در کنار سایر آثارم در طول بیش از ۲۵ سال کار در کاشان و با اتکا به پشتوانه تاریخ سفال این شهر ساختم. این مسیر و تلاش‌های بیشتر را به نسل جوانی می‌سپارم که اکنون در کاشان فعال هستند و من به آنان بسیار امیدوارم.»
عباس اکبری با رویکردی معاصر از یافته‌های باستان‌شناسی، شیوه‌ای نوین و متفاوت را در این حیطه کاشی و سفال شناسایی کرده و شکوه درخشانی از سازه‌های باستانی ایرانی را در آثارش به نمایش گذاشته‌است. آثار او تاکنون به موزه‌های مهمی چون ویکتوریا و آلبرت لندن، آشمولین در آکسفورد، ژاک شیراک در پاریس و آریانا در ژنو راه یافته است. موزه فیتز از زیرمجموعه‌های دانشگاه کمبریج شامل آثار متفاوتی از دوران باستان تا دوره معاصر و از تمدن‌ها و کشورهای مختلف است. بخش مهمی از مجموعه آثار این موزه مرتبط با دوره اسلامی به ویژه ایران و به خصوص سرامیک‌های سده میانه است.
کاشان از مهم‌ترین مراکز تولید و ساخت سفال و کاشی در ایران بوده است. یافته‌های کاوشگرانی مانند رومن گریشمن در تپه سیلک درباره قدمت سفال و کاشی زرین ‌فام در کاشان و همچنین اختراع چرخ کوزه‌گری، پیشینه سفال بعد از ظهور اسلام در کاشان و کوزه‌ای در موزه ارمیتاژ روسیه از قدمت این هنرصنعت در کاشان روایت می‌کند.

کاشی کاشیکاری میراث ملی
