تصمیم جدید شورای آموزش و پرورش استان قم، شیوه برگزاری امتحانات نوبت دوم را تغییر داد و تمامی پایه‌های اول تا دهم را به سمت برگزاری غیرحضوری سوق داد؛ در حالی‌ که تعیین تکلیف پایه‌های یازدهم و دوازدهم به پس از اعلام پایان جنگ موکول شده است.

به گزارش تابناک، بر اساس بخشنامه شورای آموزش و پرورش استان قم، امتحانات نوبت دوم دانش‌آموزان از ۹ خردادماه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

بر این اساس، امتحانات پایه‌های اول تا ششم که پیش‌تر غیرحضوری اعلام شده بود، در همین قالب برگزار خواهد شد و امتحانات پایه‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم نیز به صورت مجازی برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی، امتحانات دانش‌آموزان در پایه هفتم تا دهم، همچنین پایه‌های یازدهم و دوازدهم در شاخه‌های فنی و حرفه‌ای، کاردانش و بزرگسالان به صورت مجازی و غیرحضوری برگزار خواهد شد.

همچنین طبق این بخشنامه، نحوه برگزاری امتحانات دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم در سایر رشته‌ها، ۲۰ روز پس از اعلام پایان جنگ تعیین و اطلاع‌رسانی خواهد شد و جزئیات نحوه برگزاری آزمون‌ها و برنامه امتحانی متعاقباً از سوی مدارس به دانش‌آموزان و اولیای آنان اعلام می‌شود.