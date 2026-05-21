امتحانات دانشآموزان قم غیرحضوری شد
به گزارش تابناک، بر اساس بخشنامه شورای آموزش و پرورش استان قم، امتحانات نوبت دوم دانشآموزان از ۹ خردادماه به صورت غیرحضوری برگزار میشود.
بر این اساس، امتحانات پایههای اول تا ششم که پیشتر غیرحضوری اعلام شده بود، در همین قالب برگزار خواهد شد و امتحانات پایههای هفتم، هشتم، نهم و دهم نیز به صورت مجازی برگزار میشود.
بر اساس اعلام اداره اطلاعرسانی و روابط عمومی، امتحانات دانشآموزان در پایه هفتم تا دهم، همچنین پایههای یازدهم و دوازدهم در شاخههای فنی و حرفهای، کاردانش و بزرگسالان به صورت مجازی و غیرحضوری برگزار خواهد شد.
همچنین طبق این بخشنامه، نحوه برگزاری امتحانات دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم در سایر رشتهها، ۲۰ روز پس از اعلام پایان جنگ تعیین و اطلاعرسانی خواهد شد و جزئیات نحوه برگزاری آزمونها و برنامه امتحانی متعاقباً از سوی مدارس به دانشآموزان و اولیای آنان اعلام میشود.