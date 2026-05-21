پیام فرمانده هوا و فضا سپاه به محمدرضا طاهری

به گزارش تابناک به نقل از سپاه نیوز، سردار سید مجید موسوی در پیامی از محمدرضا طاهری، مداح تقدیر کرد.

متن پیام فرمانده هوافضا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این شرح است:

اشعار حماسی و رجزخوانی‌های جنابعالی در برابر دشمنان ایران عزیز اسلامی تداوم‌بخش و پژواک غُرش موشک‌های رزمندگان اسلام در میادین نبرد در برابر دشمن آمریکایی/صهیونی است.

احساس غرور و اقتدار مردم متعهد، بصیر و ولایت‌مدار کشورمان در این بُرهه حساس تاریخی متأثر از این دوگانه است؛ لذا به وجود شما پیشکسوت معزز که امروزه پیش‌ قراول بعثت مردم ایران اسلامی و آزادگان جهان هستید، درود می‌فرستم.

موفق و سربلند باشید

سید مجید موسوی