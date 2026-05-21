صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نرخ سود بین بانکی افزایش یافت

نرخ سود بین بانکی با افزایش نسبت به هفته قبل به ۲۳.۸۱ درصد رسیده است.
کد خبر: ۱۳۷۴۰۵۲
| |
2333 بازدید

نرخ سود افزایش یافت/ جزییات تغییر نرخ سود

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین، در روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه، نرخ سود بین‌بانکی با افزایشی همراه شد و به ۲۳.۸۱ درصد رسید. این رقم نشان‌دهنده تحولات تازه‌ای در وضعیت نقدینگی شبکه بانکی است و از نگاه برخی کارشناسان می‌تواند بیانگر تغییر در شرایط بازار پول باشد.

پیش از این، طی هفته‌های پس از تعطیلات نوروز، بازار بین‌بانکی روندی نسبتا آرام و کاهشی را تجربه می‌کرد و نرخ سود در بیشتر روزهای ابتدایی اردیبهشت در محدوده ۲۱ درصد قرار داشت. با این حال، در نیمه دوم ماه روند تغییر کرد و نرخ سود به محدوده ۲۳ درصدی بازگشت؛ موضوعی که در هفته پایانی اردیبهشت به ثبت رقم ۲۳.۸۱ درصد انجامید.

کارشناسان بانکی این تغییر را نشانه‌ای از افزایش نیاز بانک‌ها به نقدینگی کوتاه‌مدت می‌دانند. در شرایطی که برخی بانک‌ها با کمبود منابع روبه‌رو می‌شوند، بازار بین‌بانکی به یکی از مسیرهای اصلی تأمین مالی کوتاه‌مدت تبدیل می‌شود و در چنین وضعی، رقابت برای جذب منابع می‌تواند بر نرخ‌ها اثر بگذارد.

در کنار عوامل مقطعی مانند سررسید تسویه‌ها و پرداخت‌های پایان ماه، برخی تحلیل‌گران به عوامل ساختاری‌تر نیز اشاره می‌کنند؛ از جمله وضعیت تراز نقدینگی در شبکه بانکی و محدودیت‌هایی که ممکن است در دسترسی به منابع وجود داشته باشد. از این زاویه، تحولات اخیر را می‌توان بخشی از روندهای معمول مدیریت نقدینگی در سیستم بانکی دانست که گاه با نوسان همراه می‌شود.

اثر تغییرات نرخ سود بین‌بانکی نیز معمولاً محدود به همین بازار نمی‌ماند و می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر هزینه تأمین مالی، رفتار سرمایه‌گذاران و شرایط بازار پول اثر بگذارد. با این حال، میزان و دوام این اثرگذاری تا حد زیادی به سیاست‌های بانک مرکزی و نحوه مدیریت منابع در هفته‌های آینده بستگی دارد.

در مجموع، افزایش اخیر نرخ سود بین‌بانکی را می‌توان یکی از نشانه‌های تحولات جاری در بازار پول دانست؛ تحولی که تداوم یا موقتی بودن آن، در ادامه و با توجه به سیاست‌های پولی روشن‌تر خواهد شد.

 
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
نرخ سود بانکی کاهش نرخ بهره افزایش قیمت‌ها بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟
از تاماهاک تا پاتریوت؛ گزارشی از آنچه آمریکا پس از جنگ ایران ندارد
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
پزشکیان: حتما گرانی خواهیم داشت  (۱۶۱ نظر)
اگر نمی‌توانی، استعفا بده/ کالابرگ یک میلیونی، خیانت به سفره مردم است/ نامه‌ اقتصاددانان به رئیس جمهور آمریکا چه بود؟  (۱۴۲ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به حمله امام جمعه به بی‌حجاب‌ها  (۱۳۰ نظر)
گرانی‌ها ربطی به جنگ ندارند/ چرا بانک مرکزی هر روز نرخ ارز را بالا می‌برد؟ / این آرایش جنگی است یا خیانت به مردم؟  (۱۲۶ نظر)
سناریوی جدید برای بنزین ۵ هزار تومانی با کارت جایگاه/ افزایش قیمت بنزین در راه است یا مدیریت مصرف؟  (۱۲۴ نظر)
خانم بازیگر با پیرسینگ لب در تلویزیون: وقتی شنیدم جنگ شد، سجده شکر رفتم!  (۱۱۱ نظر)
کمبود گاز و زمستان سخت پیش رو داریم/ تاثیر رادارها بر بارش غیرممکن است!/ دریاچه ارومیه احیا نشده است  (۱۰۸ نظر)
دولت فعلا توان افزایش اعتبار کالابرگ را ندارد / منابع فعلی هم به‌سختی تامین می‌شود  (۱۰۷ نظر)
صبحانه هم لاکچری شد! / شوکِ ۱۰۰ درصدی به بازار لبنیات  (۱۰۱ نظر)
گره کور فروش دلار با کارت ملی در بانک‌ها و صرافی‌ها/ ارز سهمیه‌ای به غیرایرانی‌ها هم می‌رسد؟  (۸۵ نظر)
بهزاد فراهانی: ...داشتیم شاه را آوردیم پایین؛ دارید؟ یاالله  (۸۲ نظر)
حمله آمریکا به ایران، ریشه اقتصادی داشت/ جنگ ۱۲ روزه، قلق‌گیری اولیه بود/ چرا بازاریان اعتراض کردند؟  (۸۲ نظر)
توجیه عجیب خواهر پژمان جمشیدی درباره حکم شلاق  (۷۷ نظر)
با پول گرفتن از مردم، اسامی سفارشی را در طرح‌های فروش برنده می‌کنند! / اگر قیمت‌ها به قبل از جنگ بازنگردد مجلس دست به کار می شود  (۷۲ نظر)
فوری/ عقب‌نشینی ترامپ از حمله ادعایی به ایران!  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005lS8
tabnak.ir/005lS8