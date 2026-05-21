نرخ سود بین بانکی افزایش یافت
به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین، در روزهای پایانی اردیبهشتماه، نرخ سود بینبانکی با افزایشی همراه شد و به ۲۳.۸۱ درصد رسید. این رقم نشاندهنده تحولات تازهای در وضعیت نقدینگی شبکه بانکی است و از نگاه برخی کارشناسان میتواند بیانگر تغییر در شرایط بازار پول باشد.
پیش از این، طی هفتههای پس از تعطیلات نوروز، بازار بینبانکی روندی نسبتا آرام و کاهشی را تجربه میکرد و نرخ سود در بیشتر روزهای ابتدایی اردیبهشت در محدوده ۲۱ درصد قرار داشت. با این حال، در نیمه دوم ماه روند تغییر کرد و نرخ سود به محدوده ۲۳ درصدی بازگشت؛ موضوعی که در هفته پایانی اردیبهشت به ثبت رقم ۲۳.۸۱ درصد انجامید.
کارشناسان بانکی این تغییر را نشانهای از افزایش نیاز بانکها به نقدینگی کوتاهمدت میدانند. در شرایطی که برخی بانکها با کمبود منابع روبهرو میشوند، بازار بینبانکی به یکی از مسیرهای اصلی تأمین مالی کوتاهمدت تبدیل میشود و در چنین وضعی، رقابت برای جذب منابع میتواند بر نرخها اثر بگذارد.
در کنار عوامل مقطعی مانند سررسید تسویهها و پرداختهای پایان ماه، برخی تحلیلگران به عوامل ساختاریتر نیز اشاره میکنند؛ از جمله وضعیت تراز نقدینگی در شبکه بانکی و محدودیتهایی که ممکن است در دسترسی به منابع وجود داشته باشد. از این زاویه، تحولات اخیر را میتوان بخشی از روندهای معمول مدیریت نقدینگی در سیستم بانکی دانست که گاه با نوسان همراه میشود.
اثر تغییرات نرخ سود بینبانکی نیز معمولاً محدود به همین بازار نمیماند و میتواند بهطور غیرمستقیم بر هزینه تأمین مالی، رفتار سرمایهگذاران و شرایط بازار پول اثر بگذارد. با این حال، میزان و دوام این اثرگذاری تا حد زیادی به سیاستهای بانک مرکزی و نحوه مدیریت منابع در هفتههای آینده بستگی دارد.
در مجموع، افزایش اخیر نرخ سود بینبانکی را میتوان یکی از نشانههای تحولات جاری در بازار پول دانست؛ تحولی که تداوم یا موقتی بودن آن، در ادامه و با توجه به سیاستهای پولی روشنتر خواهد شد.