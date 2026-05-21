تحلیل چهره امنیتی آمریکا درباره سرمایه گذاری اسرائیل و آمریکا روی احمدی نژاد + زیرنویس

دریابان جان کربی هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی در دولت جو بایدن در واکنش به ادعای نیویورک تایمز مبنی بر تلاش برای کودتا برای بر کشیدن محمود احمدی نژاد به راس قدرت ایران گفت: «...این ماجرا مرا یاد ونزوئلا می‌اندازد؛ یعنی کنار زدن رهبر فعلی اما نگه داشتن فردی که هنوز در ساختار حکومت اعتبار دارد و می‌تواند اهرم‌های قدرت را به کار بگیرد. وقتی در دولت (بایدن) بودم، هیچ اطلاعاتی ندیدم که نشان دهد احمدی‌نژاد نرمش نشان داده یا به اسرائیل و آمریکا نزدیک شده است. او فردی رادیکال است و کل ماجرا بیشتر شبیه تکرار همان الگوی ونزوئلا بود...» اظهارات کامل کربی را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.