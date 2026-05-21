کد خبر:۱۳۷۴۰۵۰
10191 بازدید
نظرات: ۱۸
نبض خبر

تحلیل چهره امنیتی آمریکا درباره سرمایه گذاری اسرائیل و آمریکا روی احمدی نژاد + زیرنویس

دریابان جان کربی هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی در دولت جو بایدن در واکنش به ادعای نیویورک تایمز مبنی بر تلاش برای کودتا برای بر کشیدن محمود احمدی نژاد به راس قدرت ایران گفت: «...این ماجرا مرا یاد ونزوئلا می‌اندازد؛ یعنی کنار زدن رهبر فعلی اما نگه داشتن فردی که هنوز در ساختار حکومت اعتبار دارد و می‌تواند اهرم‌های قدرت را به کار بگیرد. وقتی در دولت (بایدن) بودم، هیچ اطلاعاتی ندیدم که نشان دهد احمدی‌نژاد نرمش نشان داده یا به اسرائیل و آمریکا نزدیک شده است. او فردی رادیکال است و کل ماجرا بیشتر شبیه تکرار همان الگوی ونزوئلا بود...» اظهارات کامل کربی را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر دریابان جان کربی ویدیو جان کربی محمود احمدی نژاد حمله آمریکا به ایران حمله اسرائیل به ایران کودتا
نظرات بینندگان
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
حالا کجا هست احمدی نژاد؟
دنا اورمزد
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
.....‌رایحه ی خوش خدمت!.

معجزه ی هزاره سوم.....
محمد‌فقیه‌نوری
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
احمدی نژاد خنده دار است اگر گزینه شما بود که بخونه اش موشک بارون نمیکردید اقا تفرقه نیانداز
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۱
موشک زدن که فرار کنه
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
آدرس غلط میدن برای گمراه کردن . هدفشون کسی دیگه بود که همه میدونیم کیه .
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
آدم اونها روحانی است نه احمدی نژاد، همه این مباحث برای دور نگه داشتن حسن روحانی از آسیب های لو رفتن این سناریو است.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
وقتی اهداف بانک جهانی مو به مو اجرا میشه چه فرقی میکنه کی در راس قدرت باشه
دشمنی ها دشمنی نیست ، دوستی ها هم دوستی
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
بجای این همه نقل وقول از دیگران چرا با خود احمدینژاد مصاحبه نمیکنید؟؟
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
رادیکال بود ولی عاشق قدرت هم بود.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
هدفشون اینه که احمدی نژاد رو وادار به واکنش کنن تا سکوتش بشکنه و شاید از این طریق هم یه شکاف ایجاد کنند.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
اشتباه می کنید این بیمار اسکیزو می خواست جهان را مدیریت کند ایران که جای خود دارد. این مرد بزرگترین خیانت را به ایران کرد.
