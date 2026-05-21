خبر مهم وزیر کار از افزایش حقوق بازنشستگان

به گزارش تابناک به نقل از فارس، افزایش حقوق بازنشستگان «طبق روال عادی انجام خواهد شد.» این را وزیر کار احمد میدری در پاسخ به پویش مطالبه اجرای افزایش حقوق و پرداخت معوقات بازنشستگان تأمین اجتماعی می‌گوید.

بیش از ۵ میلیون بازنشسته تأمین اجتماعی انتظار افزایش حقوق برابر مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی و بر اساس حداقل حقوق کارگران را دارند. سازمان تأمین اجتماعی سال گذشته مستمری‌بگیرانی که حداقل حقوق مصوب شورای‌عالی کار را دریافت می‌کردند، مشمول افزایش ۴۵ درصدی حقوق کرد و رقم مستمری آنان به ۱۰ میلیون و ۳۹۶ هزار و ۸ تومان رساند. بقیه سطوح بازنشستگان نیز با افزایش ۲۳ درصدی روبه‌رو شدند.

مصطفی سالاری، مدیرعامل تأمین اجتماعی، گفت که «فرآیند صدور احکام جدید بازنشستگان از هفته آینده به صورت رسمی آغاز می‌شود و تلاش‌ها بر این است که حداکثر تا ۱۵ خردادماه، تمامی احکام جدید صادر شوند.» این فرآیند از دو روز گذشته آغاز شده این در حالی است که میدری گفت «در زمینه تغییر فرمول محاسبه حقوق بازنشستگان چیزی در دولت عنوان نشده است.»