نرخ اسبابکشی در تهران سرسام آور شد!
افزایش هزینههای زندگی و رشد نرخ تورم در ماههای اخیر، بازار اسبابکشی و خدمات حملونقل شهری را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
کد خبر: ۱۳۷۴۰۴۵| |
4980 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از خودرو یک؛ افزایش هزینههای زندگی و رشد نرخ تورم در ماههای اخیر، بازار اسبابکشی و خدمات حملونقل شهری را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
عارف مرادی، رئیس اتحادیه صنف حمل و نقل کالای شهری تهران میگوید: کف هزینه یک اسبابکشی ساده با استفاده از یک کامیونت (خاور) و کارگر، برای نزدیکترین مسافتها در تهران حدود ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومان است.
وی افزود: برای جبران عقبماندگیها و قیمت پایه بسیار پایین، تعرفهها باید حداقل بین ۸۰ تا ۹۰ درصد افزایش پیدا کند تا فعالیت در این بخش توجیه اقتصادی داشته باشد.
مرادی گفت: در حال حاضر تنها حدود ۴۸۰ شرکت باربری مجاز در تهران فعالیت میکنند، در حالی که تعداد باربریهای غیرمجاز به نزدیک ۶۰۰۰ واحد میرسد.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟