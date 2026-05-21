نرخ اسباب‌کشی در تهران سرسام آور شد!

به گزارش تابناک به نقل از خودرو یک؛ افزایش هزینه‌های زندگی و رشد نرخ تورم در ماه‌های اخیر، بازار اسباب‌کشی و خدمات حمل‌ونقل شهری را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

عارف مرادی، رئیس اتحادیه صنف حمل و نقل کالای شهری تهران می‌گوید:  کف هزینه یک اسباب‌کشی ساده با استفاده از یک کامیونت (خاور) و کارگر، برای نزدیک‌ترین مسافت‌ها در تهران حدود ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومان است.

وی افزود:  برای جبران عقب‌ماندگی‌ها و قیمت پایه بسیار پایین، تعرفه‌ها باید حداقل بین ۸۰ تا ۹۰ درصد افزایش پیدا کند تا فعالیت در این بخش توجیه اقتصادی داشته باشد.

مرادی گفت: در حال حاضر تنها حدود  ۴۸۰ شرکت باربری مجاز در تهران فعالیت می‌کنند، در حالی که تعداد باربری‌های غیرمجاز به نزدیک ۶۰۰۰ واحد می‌رسد.

 
