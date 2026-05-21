زمان برگزاری ۵ آزمون مهم علوم پزشکی اعلام شد

زمان برگزاری تعدادی از آزمون‌های مهم دانشجویان علوم پزشکی که به دلیل شرایط خاص کشور تغییر کرده بود از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ با توجه به شرایط پیش‌آمده و ضرورت بازنگری در برنامه آزمون‌ها، مرکز سنجش آموزش پزشکی زمان برگزاری ۵ آزمون مهم دانشجویان علوم پزشکی را مشخص کرده و زمان برخی دیگر نیز متعاقباً اعلام خواهد شد.

 بر این اساس، آزمون پذیرش دستیار رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی (دوره پنجاه و سوم) که پیشتر برای اردیبهشت‌ماه برنامه‌ریزی شده بود، در ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود. مهلت ثبت نام برای شرکت در این آزمون نیز برای چندمین بار از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی تمدید شده است.

همچنین آزمون دستیاری دندانپزشکی و ارتقاء دستیاران دندانپزشکی نیز در ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

طبق تقویم جدید آزمون های وزارت بهداشت، زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی در روزهای ۷ و ۸ آبان ماه امسال خواهد بود و آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی علوم پایه پزشکی، بهداشت و دندانپزشکی (Ph.D) نیز به طور همزمان در این تاریخ برگزار می شود.

مرکز سنجش آموزش پزشکی همچنین اعلام کرده است آزمون بورد تخصصی دندانپزشکی (دانشنامه) در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

طبق تقویم جدید آزمون های وزارت بهداشت، آزمون غربالگری المپیاد دانشجویان علوم پزشکی در ۱۲ تیر برگزار خواهد شد. تاریخ مرحله دوم‌ هنوز اعلام نشده است.

 طبق تاکید مرکز سنجش آموزش پزشکی، تقویم آزمون های علوم پزشکی به دلیل شرایط جنگ تحمیلی و با هدف ایجاد فرصت برای برنامه ریزی و آمادگی حداکثری داوطلبان تدوین شده است و به دلیل شرایط کشور ممکن است تغییراتی در برخی آزمون های آتی اعمال شود.



