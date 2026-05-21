بررسی پیشنهاد متنی آمریکا در تهران آغاز شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ متن ایران در حال گفت و گو‌ در تهران بر سر چارچوب کلان، برخی جزییات و اقدامات اعتمادساز به عنوان تضمین است.

متن ارسالی به میزانی شکاف‌ها را کم کرده است اما کمتر شدن شکاف‌ها نیازمند پایان یافتن وسوسه جنگ در سمت واشنگتن است.

ورود ژنرال عاصم منیر به تهران، به منظور کم کردن این شکاف‌ها و رسیدن به لحظه اعلام رسمی پذیرش یادداشت تفاهم است.