سفر غیرمنتظره وزیر دفاع آمریکا به چین!

به گزارش تابناک به نقل از SCMP: پنتاگون قصد دارد ظرف چند هفته آینده یک هیئت عالی‌رتبه را به چین اعزام کند تا مقدمات سفر احتمالی پیت هگست را فراهم کند.

این اولین سفر یک وزیر دفاع ایالات متحده به چین در تقریباً هشت سال گذشته خواهد بود.