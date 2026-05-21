صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بازگشت ۲۰ ملوان بازداشت شده ایرانی به وطن

۲۰ ملوان ایرانی که به دنبال توقیف غیرقانونی کشتی آنان توسط نیرو‌های آمریکایی در سواحل سنگاپور، هفته گذشته به اسلام‌آباد منتقل شده بودند، امروز (پنجشنبه) با پرواز ماهان ایر به تهران بازگشتند.
کد خبر: ۱۳۷۴۰۳۵
| |
1170 بازدید

به گزارش تابناک، ۲۰ ملوان ایرانی که به دنبال توقیف غیرقانونی کشتی آنان توسط نیرو‌های آمریکایی در سواحل سنگاپور، هفته گذشته به اسلام‌آباد منتقل شده بودند، امروز (پنجشنبه) با پرواز ماهان ایر به تهران بازگشتند. این آزادی پس از رایزنی‌های فشرده سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران با همتایان پاکستانی و سنگاپوری حاصل شد.

بازگشت ۲۰ ملوان ایرانی

 این منبع آگاه دیپلماتیک گفت که گروه ۲۰ نفره خدمه ایرانی ساعاتی قبل با پرواز مسافربری ماهان ایر، اسلام‌آباد را به مقصد تهران ترک کردند.

آزادی این گروه از ملوان ایرانی و ۱۱ خدمه پاکستانی پس از رایزنی‌های فشرده سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با همتایان پاکستانی و سنگاپوری خود صورت گرفت.

جمعه گذشته معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان اعلام کرد که روند بازگرداندن ۲۰ ملوان ایرانی و ۱۱ پاکستانی که پس از توقیف کشتی آنان توسط آمریکا در آب‌های سنگاپور به سر می‌بردند، موفق بوده و همه آنان جمعه شب ۲۵ اردیبهشت از تایلند به اسلام‌آباد منتقل می‌شوند.

پاکستان پیشتر گفته بود که آمریکا با آزادی تعدادی از ملوان ایرانی و پاکستانی در سواحل سنگاپور موافقت کرده و پاکستان بازگرداندن آنان را تسهیل خواهد کرد.

 

 
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ملوانان ایرانی نیرو‌های آمریکایی سنگاپور اسلام آباد ماهان ایر سید عباس عراقچی
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟
از تاماهاک تا پاتریوت؛ گزارشی از آنچه آمریکا پس از جنگ ایران ندارد
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
پزشکیان: حتما گرانی خواهیم داشت  (۱۶۱ نظر)
اگر نمی‌توانی، استعفا بده/ کالابرگ یک میلیونی، خیانت به سفره مردم است/ نامه‌ اقتصاددانان به رئیس جمهور آمریکا چه بود؟  (۱۴۲ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به حمله امام جمعه به بی‌حجاب‌ها  (۱۳۰ نظر)
گرانی‌ها ربطی به جنگ ندارند/ چرا بانک مرکزی هر روز نرخ ارز را بالا می‌برد؟ / این آرایش جنگی است یا خیانت به مردم؟  (۱۲۶ نظر)
سناریوی جدید برای بنزین ۵ هزار تومانی با کارت جایگاه/ افزایش قیمت بنزین در راه است یا مدیریت مصرف؟  (۱۲۴ نظر)
خانم بازیگر با پیرسینگ لب در تلویزیون: وقتی شنیدم جنگ شد، سجده شکر رفتم!  (۱۱۱ نظر)
کمبود گاز و زمستان سخت پیش رو داریم/ تاثیر رادارها بر بارش غیرممکن است!/ دریاچه ارومیه احیا نشده است  (۱۰۸ نظر)
دولت فعلا توان افزایش اعتبار کالابرگ را ندارد / منابع فعلی هم به‌سختی تامین می‌شود  (۱۰۷ نظر)
صبحانه هم لاکچری شد! / شوکِ ۱۰۰ درصدی به بازار لبنیات  (۱۰۱ نظر)
گره کور فروش دلار با کارت ملی در بانک‌ها و صرافی‌ها/ ارز سهمیه‌ای به غیرایرانی‌ها هم می‌رسد؟  (۸۵ نظر)
بهزاد فراهانی: ...داشتیم شاه را آوردیم پایین؛ دارید؟ یاالله  (۸۲ نظر)
حمله آمریکا به ایران، ریشه اقتصادی داشت/ جنگ ۱۲ روزه، قلق‌گیری اولیه بود/ چرا بازاریان اعتراض کردند؟  (۸۲ نظر)
توجیه عجیب خواهر پژمان جمشیدی درباره حکم شلاق  (۷۷ نظر)
با پول گرفتن از مردم، اسامی سفارشی را در طرح‌های فروش برنده می‌کنند! / اگر قیمت‌ها به قبل از جنگ بازنگردد مجلس دست به کار می شود  (۷۲ نظر)
فوری/ عقب‌نشینی ترامپ از حمله ادعایی به ایران!  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005lRr
tabnak.ir/005lRr