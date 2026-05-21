بازگشت ۲۰ ملوان بازداشت شده ایرانی به وطن

به گزارش تابناک، ۲۰ ملوان ایرانی که به دنبال توقیف غیرقانونی کشتی آنان توسط نیرو‌های آمریکایی در سواحل سنگاپور، هفته گذشته به اسلام‌آباد منتقل شده بودند، امروز (پنجشنبه) با پرواز ماهان ایر به تهران بازگشتند. این آزادی پس از رایزنی‌های فشرده سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران با همتایان پاکستانی و سنگاپوری حاصل شد.

این منبع آگاه دیپلماتیک گفت که گروه ۲۰ نفره خدمه ایرانی ساعاتی قبل با پرواز مسافربری ماهان ایر، اسلام‌آباد را به مقصد تهران ترک کردند.

آزادی این گروه از ملوان ایرانی و ۱۱ خدمه پاکستانی پس از رایزنی‌های فشرده سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با همتایان پاکستانی و سنگاپوری خود صورت گرفت.

جمعه گذشته معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان اعلام کرد که روند بازگرداندن ۲۰ ملوان ایرانی و ۱۱ پاکستانی که پس از توقیف کشتی آنان توسط آمریکا در آب‌های سنگاپور به سر می‌بردند، موفق بوده و همه آنان جمعه شب ۲۵ اردیبهشت از تایلند به اسلام‌آباد منتقل می‌شوند.

پاکستان پیشتر گفته بود که آمریکا با آزادی تعدادی از ملوان ایرانی و پاکستانی در سواحل سنگاپور موافقت کرده و پاکستان بازگرداندن آنان را تسهیل خواهد کرد.