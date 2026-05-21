تماس تلفنی روسای‌جمهور ترکیه و آمریکا درباره ایران

به گزارش تابناک، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، شامگاه گذشته در تماس تلفنی با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود، صراحتا اعلام کرد که حل اختلافات میان واشنگتن و تهران امکان‌پذیر است.

براساس  بیانیه رسمی دفتر ارتباطات ترکیه، اردوغان ضمن استقبال از تمدید آتش‌بس میان آمریکا و ایران، این اقدام را «یک تحول مثبت» توصیف کرده و تاکید کرده : اعتقاد دارم برای پایان دادن به مسائل مورد اختلاف، یک راه‌حل معقول وجود دارد.

در این گفت‌وگو که بیش از ۴۵ دقیقه به طول انجامید، دو طرف علاوه بر موضوع ایران، درباره ثبات در سوریه، جلوگیری از بحران در لبنان و همچنین میزبانی ترکیه از نشست آتی ناتو رایزنی کردند.

ترامپ نیز پس از این تماس، گفت‌وگو با اردوغان را بسیار خوبذو روابط خود با او را «صمیمانه» خواند.

گفتنی است، آنکارا با این موضع‌گیری، یک بار دیگر خود را به عنوان واسطه‌ای غیرقابل حذف بین غرب و جمهوری اسلامی معرفی کرد. 

 

 

ترامپ اردوغان
