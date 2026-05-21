عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به آخرین وضعیت برگزاری امتحانات پایان‌ترم و خردادماه دانش‌آموزان، اعلام کرد: فعلاً تصمیم بر برگزاری غیرحضوری در همه مقاطع است و درباره کنکور نیز مقرر شده آزمون حدود ۴۵ روز پس از پایان شرایط جنگی برگزار شود.

وحید کنعانی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره آخرین وضعیت برگزاری امتحانات خردادماه و پایان‌ترم دانش‌آموزان و دانشجویان اظهار کرد: فعلاً نشست جدیدی با وزارت آموزش و پرورش یا وزارت علوم برای تغییر تصمیمات قبلی برگزار نشده است.

وی افزود: با توجه به اینکه زمان زیادی تا پایان سال تحصیلی باقی نمانده و دانش‌آموزان نیز به‌زودی وارد فرآیند امتحانات می‌شوند، آخرین تصمیم اتخاذشده همچنان بر برگزاری غیرحضوری آموزش‌ها و فرآیندهای آموزشی در تمامی مقاطع است.

کنعانی ادامه داد: در دانشگاه‌ها نیز فعلاً آموزش‌ها به‌صورت مجازی دنبال می‌شود و درباره کنکور هم تصمیم بر این شده که حدود ۴۵ روز پس از پایان شرایط جنگی برگزار شود.

عضو کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: شرایط فعلی کشور تعیین‌کننده تصمیمات آموزشی است و طبیعتاً وزارتخانه‌ها یا کمیسیون‌ها به‌تنهایی تصمیم‌گیر نهایی نیستند، بلکه باید ملاحظات و تصمیمات نهادهای امنیتی و شورای عالی امنیت ملی نیز مدنظر قرار گیرد تا آسیبی متوجه دانش‌آموزان و دانشجویان نشود.

وی خاطرنشان کرد: فعلاً مبنا ادامه روند مجازی است و اگر در ادامه شرایط کشور تغییر کند، تصمیمات جدید نیز اتخاذ و اعلام خواهد شد.