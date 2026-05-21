کنعانی در گفتگو با تابناک:

فعلاً تصمیم بر برگزاری غیرحضوری امتحانات است / کنکور ۴۵ روز بعد از پایان جنگ برگزار می‌شود

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به آخرین وضعیت برگزاری امتحانات پایان‌ترم و خردادماه دانش‌آموزان، اعلام کرد: فعلاً تصمیم بر برگزاری غیرحضوری در همه مقاطع است و درباره کنکور نیز مقرر شده آزمون حدود ۴۵ روز پس از پایان شرایط جنگی برگزار شود.
وحید کنعانی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره آخرین وضعیت برگزاری امتحانات خردادماه و پایان‌ترم دانش‌آموزان و دانشجویان اظهار کرد: فعلاً نشست جدیدی با وزارت آموزش و پرورش یا وزارت علوم برای تغییر تصمیمات قبلی برگزار نشده است.

وی افزود: با توجه به اینکه زمان زیادی تا پایان سال تحصیلی باقی نمانده و دانش‌آموزان نیز به‌زودی وارد فرآیند امتحانات می‌شوند، آخرین تصمیم اتخاذشده همچنان بر برگزاری غیرحضوری آموزش‌ها و فرآیندهای آموزشی در تمامی مقاطع است.

کنعانی ادامه داد: در دانشگاه‌ها نیز فعلاً آموزش‌ها به‌صورت مجازی دنبال می‌شود و درباره کنکور هم تصمیم بر این شده که حدود ۴۵ روز پس از پایان شرایط جنگی برگزار شود.

عضو کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: شرایط فعلی کشور تعیین‌کننده تصمیمات آموزشی است و طبیعتاً وزارتخانه‌ها یا کمیسیون‌ها به‌تنهایی تصمیم‌گیر نهایی نیستند، بلکه باید ملاحظات و تصمیمات نهادهای امنیتی و شورای عالی امنیت ملی نیز مدنظر قرار گیرد تا آسیبی متوجه دانش‌آموزان و دانشجویان نشود.

وی خاطرنشان کرد: فعلاً مبنا ادامه روند مجازی است و اگر در ادامه شرایط کشور تغییر کند، تصمیمات جدید نیز اتخاذ و اعلام خواهد شد.

نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
1
33
پاسخ
به این اوضاع یعنی کنکور چند سال برگزار نمی شود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
0
0
پاسخ
یعنی همه ی استان ها غیر حضوری شده!؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
0
2
پاسخ
امتحانات بیشتر استانها حضوری شده آفای نماینده خوابی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
0
0
پاسخ
احسنت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
0
2
پاسخ
اون وقت کی تموم میشه این شرایط جنگی ؟ چیکار کردین با روح و روان و آینده این بچه ها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
0
2
پاسخ
لرستان فعلا حتی با وجود اعتراض والدین تاکید اکیدی بر حضوری شدن آزمون های هفتم تا دهم داره و هر چی اعتراض کردیم نتیجه نداده خواهشمندیم بلکه تابناک عزیز رسیدگی کنه که بچه هفتم وافعا استرس داره و مجازی آزمون بدن تا سال بعد خدا کریمه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
1
0
پاسخ
سواد مکتبخانه ای کافی است و بقیه اش وقت تلف کردن و باعث گمراهی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
0
0
پاسخ
این خبر در عمل صحیح نیست چون تعدادی از استان ها آموزش و پرورش امتحان ها ی پایان سال را برنامه امتحانی داده که از ۹ خرداد تا ۳۰ خرداد و به صورت حضوری.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
0
0
پاسخ
امتحانات پرستاری دانشگاه آزاد باید غیر حضوری باشد چون برگزاری کلاسها مجازی بوده پس امتحان هم مجازی برقرای عدالت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۱
0
2
پاسخ
واقعا امتحان غیر حضوری خوب است .‌ می توانیم‌از دانش آموزان زرنگ فامیل یا دانشجویان‌نخبه آشنا بخواهیم‌که بجای ما امتحان بدهند . در اینصورت والدین و مدرسه هم از اینکه نمره های امتحانی خوب شده راضی خواهند بود .
