فعلاً تصمیم بر برگزاری غیرحضوری امتحانات است / کنکور ۴۵ روز بعد از پایان جنگ برگزار میشود
وحید کنعانی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره آخرین وضعیت برگزاری امتحانات خردادماه و پایانترم دانشآموزان و دانشجویان اظهار کرد: فعلاً نشست جدیدی با وزارت آموزش و پرورش یا وزارت علوم برای تغییر تصمیمات قبلی برگزار نشده است.
وی افزود: با توجه به اینکه زمان زیادی تا پایان سال تحصیلی باقی نمانده و دانشآموزان نیز بهزودی وارد فرآیند امتحانات میشوند، آخرین تصمیم اتخاذشده همچنان بر برگزاری غیرحضوری آموزشها و فرآیندهای آموزشی در تمامی مقاطع است.
کنعانی ادامه داد: در دانشگاهها نیز فعلاً آموزشها بهصورت مجازی دنبال میشود و درباره کنکور هم تصمیم بر این شده که حدود ۴۵ روز پس از پایان شرایط جنگی برگزار شود.
عضو کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: شرایط فعلی کشور تعیینکننده تصمیمات آموزشی است و طبیعتاً وزارتخانهها یا کمیسیونها بهتنهایی تصمیمگیر نهایی نیستند، بلکه باید ملاحظات و تصمیمات نهادهای امنیتی و شورای عالی امنیت ملی نیز مدنظر قرار گیرد تا آسیبی متوجه دانشآموزان و دانشجویان نشود.
وی خاطرنشان کرد: فعلاً مبنا ادامه روند مجازی است و اگر در ادامه شرایط کشور تغییر کند، تصمیمات جدید نیز اتخاذ و اعلام خواهد شد.